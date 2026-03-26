Geschäftsbericht

Heidelberg Materials will seinen Aktionären für das abgelaufene Geschäftsjahr eine höhere Dividende zahlen.

So will das Unternehmen 3,60 Euro pro Aktie zahlen, 30 Cent mehr als im Vorjahr. Damit sollen 28,8 Prozent des Jahresüberschusses an die Aktionäre ausgeschüttet werden, wie aus dem jetzt veröffentlichten Geschäftsbericht des Baustoffkonzerns für 2025 hervorgeht. Analysten hatten mit 3,61 Euro Dividende gerechnet.

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Zahlen für das abgelaufene Jahr waren bereits Ende Februar veröffentlicht worden. Der den Aktionären zuzurechnende Überschuss nach Anteilen Dritter ist 2025 auf 2,205 von 2,156 Milliarden Euro gestiegen.

Heidelberg Materials verfolgt eine progressive Dividendenpolitik. Überdies läuft derzeit ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 1,2 Milliarden Euro. Bis Ende 2026 soll es abgeschlossen werden. Zurückgekaufte Aktien für rund 750 Millionen Euro hat Heidelberg Materials bereits eingezogen.

So bewegt sich die Heidelberg Materials-Aktie

Die Aktien von Heidelberg Materials wechselten am Donnerstag die Vorzeichen. Letztlich ging es via XETRA für die Aktie 0,85 Prozent auf 179,75 Euro nach unten.

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Die Investmentbank Oddo BHF hat die Aktien des Baustoffherstellers von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft. Händler monieren allerdings, dass die Dividende geringer ausfällt als erwartet. Das Unternehmen will für 2025 eine Dividende von 3,60 Euro zahlen, die Konsensschätzung liegt bei 3,91 Euro.

DOW JONES / FRANKFURT (dpa-AFX Broker)