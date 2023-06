HUGO BOSS-Aktie in Grün: HUGO BOSS wird mittelfristig optimistischer

Unter anderem will HUGO BOSS nun 2025 einen Umsatz von 5 Milliarden Euro erreichen, nachdem er das ursprüngliche Ziel von 4 Milliarden Euro schon im laufenden Jahr 2023 anpeilt, also zwei Jahre früher als in der ursprünglichen Planung.

Ebenfalls will das Unternehmen bis 2025 den operativen Gewinn (EBIT) auf mindestens 600 Millionen Euro steigern (anstatt rund 480 Millionen Euro. Die Bruttomarge soll sich auf 62 bis 64 Prozent verbessern anstatt 60 bis 62 Prozent, die EBIT-Marge auf mindestens 12 Prozent anstatt auf 12 Prozent (2022: 9,2 Prozent). Der kumulierte Free Cashflow soll im Zeitraum 2021 bis 2025 rund 2,5 Milliarden Euro betragen anstatt 2 Milliarden.

Im vorbörslichen Tradegate-Handel steigt die HUGO BOSS-Aktie zeitweise 0,94 Prozent auf 70,52 Euro.

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)

