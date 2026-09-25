HELLA-Aktie: Konzern besetzt Finanzvorstand neu mit Jens Grösch

Geschäftsführung

25.09.26 07:23 Uhr

HELLA hat einen Nachfolger für den scheidenden CFO Philippe Vienney gefunden.

Wie das unter der Dachmarke Forvia mit dem französischen Partner Faurecia agierende Unternehmen mitteilte, hat der Gesellschafterausschuss Jens Grösch als neues Mitglied in die Geschäftsführung berufen. Ab dem 1. Dezember wird er dort das Finanzressort übernehmen. Grösch hat bereits bis 2023 bei HELLA gearbeitet. er folgt auf Vienney, dessen bis zum 28. Februar 2027 laufender Vertrag auf eigenen Wunsch hin nicht verlängert wird.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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