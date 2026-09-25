HELLA-Aktie stärker: Konzern besetzt Finanzvorstand neu mit Jens Grösch
HELLA hat einen Nachfolger für den scheidenden CFO Philippe Vienney gefunden.
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Wie das unter der Dachmarke Forvia mit dem französischen Partner Faurecia agierende Unternehmen mitteilte, hat der Gesellschafterausschuss Jens Grösch als neues Mitglied in die Geschäftsführung berufen. Ab dem 1. Dezember wird er dort das Finanzressort übernehmen. Grösch hat bereits bis 2023 bei HELLA gearbeitet. er folgt auf Vienney, dessen bis zum 28. Februar 2027 laufender Vertrag auf eigenen Wunsch hin nicht verlängert wird.
Im XETRA-Handel springt die HELLA-Aktie 1,16 Prozent an auf 69,7 Euro.
DJG/mgo/ros
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Bildquellen: Hella, Hella