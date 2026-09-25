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Geschäftsführung

HELLA-Aktie stärker: Konzern besetzt Finanzvorstand neu mit Jens Grösch

HELLA-Aktie stärker: Konzern besetzt Finanzvorstand neu mit Jens Grösch

HELLA hat einen Nachfolger für den scheidenden CFO Philippe Vienney gefunden.

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HELLA GmbH & Co. KGaA
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Wie das unter der Dachmarke Forvia mit dem französischen Partner Faurecia agierende Unternehmen mitteilte, hat der Gesellschafterausschuss Jens Grösch als neues Mitglied in die Geschäftsführung berufen. Ab dem 1. Dezember wird er dort das Finanzressort übernehmen. Grösch hat bereits bis 2023 bei HELLA gearbeitet. er folgt auf Vienney, dessen bis zum 28. Februar 2027 laufender Vertrag auf eigenen Wunsch hin nicht verlängert wird.

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Im XETRA-Handel springt die HELLA-Aktie 1,16 Prozent an auf 69,7 Euro.

DJG/mgo/ros

DOW JONES

Bildquellen: Hella, Hella

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Datum Rating Analyst
01.07.26 HELLA GmbHCo Hold Deutsche Bank AG
25.02.26 HELLA GmbHCo Hold Deutsche Bank AG
20.01.26 HELLA GmbHCo Hold Deutsche Bank AG
10.11.25 HELLA GmbHCo Hold Deutsche Bank AG
02.10.25 HELLA GmbHCo Hold Deutsche Bank AG

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