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Geschäftsjahr 2025/26

VERBIO-Aktie klettert: Prognose erhöht - Nachfrage stark und Preise hoch

25.03.26 16:45 Uhr
VERBIO-Aktie springt an: Prognose angehoben dank starker Nachfrage nach Biokraftstoffen | finanzen.net

Der Biokraftstoffhersteller VERBIO hat dank einer starken Nachfrage und hoher Preise die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 erhöht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
43,22 EUR 3,92 EUR 9,97%
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Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) dürfte bei 100 bis 140 Millionen Euro liegen, teilte der SDAX-Konzern überraschend am Mittwoch in Leipzig mit. Zuletzt ging das Unternehmen von einem operativen Ergebnis am oberen Ende des hohen zweistelligen Millionenbereichs aus. Die starke Nachfrage nach emissionsarmen Biokraftstoffen sorge für anhaltend hohe Absatzpreise, hieß es zur Begründung der höheren Prognose. Die Aktie legte am Nachmittag kräftig um mehr als sechs Prozent zu.

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Die Nettofinanzverschuldung soll nun bis zum Ende des Geschäftsjahres auf rund 140 Millionen Euro sinken, hieß es weiter. Zuletzt war VERBIO von einer moderaten Reduktion im Vergleich zum Vorjahreswert von 164 Millionen Euro ausgegangen. Die Ergebnis-Prognose sei mit einer breiten Spanne formuliert, da das geopolitische Umfeld weiterhin dynamisch sei.

Die VERBIO-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 6,03 Prozent fester bei 42,52 Euro.

/jha/jsl

LEIPZIG (dpa-AFX)

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Bildquellen: Verbio

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11.01.2024VERBIO Vereinigte BioEnergie SellDeutsche Bank AG
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