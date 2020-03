Geschäftsklima in Euro-Zone bricht wegen Coronavirus ein

Brüssel/Frankfurt/Berlin (Reuters) - Die Stimmung in der Wirtschaft der Euro-Zone ist im März wegen der Coronavirus-Pandemie in Rekordtempo eingebrochen.

Das Barometer für das Geschäftsklima sackte um 8,9 Punkte auf 94,5 Zähler ab, wie die EU-Kommission am Montag bekanntgab. Das ist der bislang stärkste gemessene monatliche Rückgang seit Beginn der Umfrage 1985. Ökonomen hatten sogar nur 93 Punkte erwartet. Die Mehrheit der Umfrage-Antworten wurde in vielen Ländern noch vor dem Erlass scharfer Ausgangsbeschränkungen erhoben.

Die Stimmung brach sowohl unter den Verbrauchern als auch in allen Sektoren der Wirtschaft ein. Bei den Industriemanagern gingen die Produktionserwartungen massiv zurück und ließen das Geschäftsklima stark fallen. Auch bei den Dienstleistern trübte sich die Stimmung erheblich ein, da mit wegbrechender Nachfrage gerechnet wurde. Zudem stürzte das Verbrauchervertrauen so stark ab wie noch nie, da die Konsumenten die wirtschaftliche Lage wegen der Pandemie deutlich schlechter beurteilten. Im Vergleich dazu ging die Stimmung im Baugewerbe eher leicht zurück.

Viele Länder in der EU haben mit drastischen Einschränkungen des öffentlichen Lebens auf die Pandemie reagiert. "Angesichts dieser Entwicklung wird die Wirtschaftsaktivität im Euro-Raum im ersten Halbjahr deutlich beeinträchtigt sein", erklärten die Wirtschaftsweisen in ihrem Sondergutachten zum Coronavirus für die Bundesregierung. "Neben möglichen Ausfällen in der Produktion sind hiervon insbesondere Wirtschaftsbereiche betroffen, in denen es aufgrund der Quarantänemaßnahmen und der Angst vor der Krankheit zu Nachfrageausfällen kommt." Für 2020 erwarten die Ökonomen in der Euro-Zone ein Schrumpfen der Wirtschaft um 2,1 Prozent. Im nächsten Jahr dürfte es dann um 2,5 Prozent nach oben gehen. "Angesichts der großen Unsicherheit kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass der Einbruch deutlich tiefer ausfällt als in diesem Szenario unterstellt", betonten die Wirtschaftsweisen. Gleichzeitig bestehe die Gefahr, dass die Schwächephase länger anhalte.