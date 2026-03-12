Geschäftsmodell im Blick

Der Halbleitergigant QUALCOMM bereitet sich auf eine fundamentale Transformation seines Geschäftsmodells vor.

• QUALCOMM plant massive Expansion in die Robotik zur Senkung der Smartphone-Abhängigkeit

• "Physische KI" ermöglicht autonome Entscheidungen direkt auf dem Gerät ohne Cloud-Zwang

• Hoffnung auf Neubewertung der Aktie als KI-Plattform im Jahr 2026



Wie QUALCOMM-CEO Cristiano Amon in einem exklusiven Interview mit CNBC am Rande des Mobile World Congress in Barcelona deutlich machte, steht die Robotik-Sparte kurz vor dem kommerziellen Durchbruch. Der Firmenchef prognostiziert, dass dieser Sektor innerhalb der nächsten zwei Jahre eine bedeutende wirtschaftliche Relevanz für das Unternehmen erreichen wird, daher wird die Technologie als zentraler Wachstumstreiber positioniert. Das klare Ziel: Die bisherige Abhängigkeit vom Smartphone-Markt nachhaltig zu verringern. Robotik werde in diesem Zeitraum massiv an Skalierung gewinnen, so der Top-Manager, was das Segment zu einer substanziellen finanziellen Chance heranwachsen lässt.

Wenn künstliche Intelligenz laufen lernt

Der Optimismus des Konzernchefs gründet vor allem auf den Sprüngen bei der künstlichen Intelligenz. Amon erklärte gegenüber CNBC, dass generative KI die Art und Weise, wie Maschinen funktionieren, grundlegend verändert hat. Früher waren Roboter weitgehend auf starre, vorprogrammierte Abläufe angewiesen. Heute ermöglichen moderne Chips eine "physische KI", bei der die Maschinen ihre Umgebung in Echtzeit verstehen und darauf reagieren können. Amon sieht darin einen gewaltigen Markt und verwies im Interview auf Schätzungen, nach denen die Robotik eine "Billionen-Dollar-Chance" sein könnte. Die entscheidende Wende sei, dass Roboter durch diese neue Form der Intelligenz schlichtweg nützlicher geworden sind.

QUALCOMM schießt mit "Dragonwing" gegen die Konkurrenz

Um diesen Markt zu besetzen, hat QUALCOMM mit "Dragonwing" eine eigene Marke für spezialisierte Prozessoren ins Leben gerufen. Die Chips der neuen IQ-Serie sollen künftig alles antreiben - vom Fließbandroboter in der Fabrik bis hin zu menschenähnlichen, humanoiden Systemen. Dabei grenzt sich Amon bewusst von Rivalen wie NVIDIA ab: Während die Konkurrenz vor allem das Rechnen in großen Datenzentren dominiert, setzt QUALCOMM auf die Intelligenz direkt im Gerät. Dieser Fokus auf die sogenannte Inferenz erlaubt es Robotern, komplexe Entscheidungen bei sehr geringem Stromverbrauch direkt vor Ort zu treffen, ohne auf eine Cloud-Verbindung angewiesen zu sein.

Der Ausbruch aus dem Bildschirm

Für die Zukunft sieht der QUALCOMM-Chef eine Ära voraus, in der die Hardware im Mittelpunkt steht. Amon beschreibt die aktuelle Entwicklung als einen Moment, in dem die KI "aus dem Bildschirm heraustritt" und beginnt, sich physisch in der echten Welt zu bewegen. Das Ziel des Unternehmens ist klar definiert: Man will das technische Herzstück dieser neuen Generation von Maschinen sein. Besonders in der Industrie und Logistik erwartet der Konzern eine schnelle Beschleunigung, um die steigende Nachfrage nach autonomer Hardware zu bedienen.

QUALCOMM-Aktie mit Nachholbedarf

Ob die neuen Robotik-Ambitionen auch der QUALCOMM-Aktie nachhaltig auf die Beine helfen können, hängt vor allem davon ab, wie schnell das Unternehmen die Abhängigkeit vom schwankenden Smartphone-Markt tatsächlich verringern kann.

In den letzten Jahren hat das Investment Anleger kaum überzeugt: Auf Dreijahressicht liegt das Plus für den Titel an der NASDAQ bei mageren 16 Prozent. Allein seit Jahresstart hat das Papier mehr als 23 Prozent an Wert eingebüßt und schloss zuletzt bei 131,15 US-Dollar (Schlusskurs vom 12.03.2026) deutlich unter dem auf TipRanks vermerkten durchschnittlichen Kursziel von 162,29 US-Dollar.

Zu schulden ist dies strukturellen Problemen und dem schwierigen Marktumfeld. Das wohl größte Gewicht an den Füßen der QUALCOMM-Anleger war die jahrelange Unsicherheit über die Beziehung zu Apple. Der Technologiekonzern arbeitet seit Jahren an eigenen 5G-Modems, um QUALCOMM zu ersetzen, was immer wieder für Verunsicherung unter Investoren gesorgt hatte.

Hinzu kommt: QUALCOMM wurde lange Zeit als Hardware-Cycle-Aktie abgestempelt, während die "Magnificent Seven" (insbesondere NVIDIA) durch die Decke gingen, nahmen Investoren den Konzern über eine lange Zeit nicht als "KI-Aktie" wahr.

Wenn QUALCOMM-Chef Cristiano Amon es aber schafft, sein Unternehmen im Jahr 2026 als Robotik- und KI-Plattform zu etablieren, könnte die Aktie die jahrelange Unterperformance beenden.

