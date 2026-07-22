RWE überzeugt Ratingagentur: Fitch bleibt bei "BBB+ - Aktie höher
Die Ratingagentur Fitch hat das langfristige Emittentenausfall-Rating des Energiekonzerns RWE mit "BBB+" und stabilem Ausblick bestätigt.
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Das Rating spiegele das solide Geschäftsprofil von RWE als großer Stromerzeuger in Deutschland wider, mit einem beträchtlichen Engagement in entwickelten Märkten in Westeuropa und den USA, erläuterte Fitch Ratings. Die Bonitätsbewertung berücksichtige zudem die besseren Erträge aus langfristigen Verträgen mit gut absehbarer Cashflow-Entwicklung sowie den sich schrittweise verbessernden Erzeugungsmix.
Die RWE-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,71 Prozent höher bei 59,40 Euro.
DJG/brb/kla
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