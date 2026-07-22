RWE überzeugt Ratingagentur: Fitch bleibt bei "BBB+ - Aktie höher

Geschäftsprofil

23.07.26 11:55 Uhr

Die Ratingagentur Fitch hat das langfristige Emittentenausfall-Rating des Energiekonzerns RWE mit "BBB+" und stabilem Ausblick bestätigt.

Das Rating spiegele das solide Geschäftsprofil von RWE als großer Stromerzeuger in Deutschland wider, mit einem beträchtlichen Engagement in entwickelten Märkten in Westeuropa und den USA, erläuterte Fitch Ratings. Die Bonitätsbewertung berücksichtige zudem die besseren Erträge aus langfristigen Verträgen mit gut absehbarer Cashflow-Entwicklung sowie den sich schrittweise verbessernden Erzeugungsmix.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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