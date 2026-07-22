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Geschäftsprofil

RWE überzeugt Ratingagentur: Fitch bleibt bei "BBB+ - Aktie höher

RWE überzeugt Ratingagentur: Fitch bleibt bei "BBB+ - Aktie höher

Die Ratingagentur Fitch hat das langfristige Emittentenausfall-Rating des Energiekonzerns RWE mit "BBB+" und stabilem Ausblick bestätigt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
59.42 EUR 0.44 EUR 0.75 %
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Das Rating spiegele das solide Geschäftsprofil von RWE als großer Stromerzeuger in Deutschland wider, mit einem beträchtlichen Engagement in entwickelten Märkten in Westeuropa und den USA, erläuterte Fitch Ratings. Die Bonitätsbewertung berücksichtige zudem die besseren Erträge aus langfristigen Verträgen mit gut absehbarer Cashflow-Entwicklung sowie den sich schrittweise verbessernden Erzeugungsmix.

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Die RWE-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,71 Prozent höher bei 59,40 Euro.

DJG/brb/kla

DOW JONES

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com, Dennis Diatel / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
21.07.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.07.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
15.07.26 RWE Buy UBS AG
09.07.26 RWE Outperform RBC Capital Markets
09.07.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.