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3M-Aktie dennoch tiefer: US-Mischkonzern übertrifft Markterwartungen im ersten Quartal

21.04.26 17:00 Uhr
NYSE-Aktie 3M dennoch tiefer: Deutlichem Gewinnplus zum Jahresauftakt | finanzen.net

Der Umbau beim US-Mischkonzern 3M trägt Früchte.

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3M Co.
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Im ersten Quartal stieg der bereinigte Gewinn auf 2,14 US-Dollar je Aktie, wie das Unternehmen am Dienstag in St. Paul mitteilte. Vor einem Jahr waren es 1,88 Dollar. Der bereinigte Gewinn war höher als Analysten durchschnittlich erwartet hatten.

Konzernchef William Brown arbeitet aktuell an einer vereinfachten Geschäftsstruktur und treibt dazu den Rückzug von 3M aus nicht-Kerngeschäften voran. Gleichzeitig will der Hersteller von Post-it-Notizblöcken, Dachgranulat und elektronischen Materialien seine Angebotspalette mit neuen Produkten stärken. Die 3M-Aktie legte im frühen US-Handel leicht zu.

Der Umsatz stieg im ersten Quartal leicht auf gut 6 Milliarden Dollar (5,1 Mrd Euro). Der operative Gewinn zog kräftiger an mit einem Plus von 12 Prozent auf knapp 1,4 Milliarden Dollar. Allerdings musste 3M Kosten schultern, die den Gewinn unterm Strich um mehr als 40 Prozent auf 659 Millionen Dollar einbrechen ließen.

Unternehmenslenker Brown sprach von einem "guten Start ins Jahr" und gab sich zuversichtlich, trotz des volatilen Umfelds die für 2026 gesteckten Ziele zu erreichen. Der Manager hat einen bereinigten Gewinn je Aktie von 8,50 bis 8,70 Dollar in Aussicht gestellt.

Die 3M-AKtie verliert im NYSE-Handel zeitweise 0,79 Prozent auf 150,20 US-Dollar.

/lew/tav/jha/he

ST. PAUL (dpa-AFX)

In eigener Sache

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Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

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