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1&1-Aktie in Grün: Umsatzplus und Gewinnrückgang - Prognose macht Hoffnung

19.03.26 09:34 Uhr
1&1-Aktie in Grün: Umsatz steigt und Ergebnis sinkt - Ausblick bleibt optimistisch | finanzen.net

1&1 steigert den Umsatz, muss operativ jedoch Rückgänge verkraften und setzt auf Wachstum ab 2026.

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United Internet AG
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Der zu United Internet gehörende Telekommunikationsanbieter 1&1 hat 2025 den Umsatz gesteigert, operativ aber weniger verdient. Für das laufende Jahr und darüber hinaus zeigt sich das Management optimistisch. So soll 2026 das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) auf rund 800 Millionen Euro zulegen und der Service-Umsatz auf Vorjahresniveau liegen.

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Im vergangenen Geschäftsjahr stiegen die Erlöse um 1,8 Prozent auf rund 4,2 Milliarden Euro. Der werthaltige Service-Umsatz lag mit rund 3,3 Milliarden Euro leicht über dem Vorjahr. Das operative Ergebnis (Ebitda) reduzierte sich um 9,0 Prozent auf 537,5 Millionen Euro, vor allem wegen des Segments Access aufgrund gestiegener Vorleistungskosten.

Das Ergebnis je Aktie verringerte sich um 22 Prozent auf 94 Cent. An die Aktionäre soll für 2025 eine unveränderte Dividende von 5 Cent je Aktie ausgeschüttet werden.

Die Aktie von 1&1 wurde jüngst von Übernahmespekulationen getrieben, wonach der spanische Telekom-Konzern Telefonica ein Interesse an der Tochter von United Internet habe. Zuletzt gab es jedoch Berichte, dass Telefonica seine Pläne wieder auf Eis gelegt haben soll.

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Im XETRA-Handel zeigt sich die 1&1-Aktie zeitweise um 0,66 Prozent fester bei 22,80 Euro.

/err/zb/stk

MONTABAUR (dpa-AFX)

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Bildquellen: A. Hesse

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10.02.2026United Internet BuyUBS AG
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17.03.2026United Internet Equal WeightBarclays Capital
13.03.2026United Internet Equal WeightBarclays Capital
26.11.2025United Internet Equal WeightBarclays Capital
28.04.2025United Internet Equal WeightBarclays Capital
25.11.2024United Internet Equal WeightBarclays Capital
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07.07.2023United Internet HoldHSBC
17.07.2019United Internet UnderperformMacquarie Research
04.12.2015United Internet SellCitigroup Corp.
09.09.2015United Internet SellCitigroup Corp.
20.08.2015United Internet ReduceKepler Cheuvreux

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