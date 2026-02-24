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Geschäftszahlen 2025

ElringKlinger-Aktie gefragt: Verlust deutlich verringert

26.03.26 09:08 Uhr
ElringKlinger-Aktie gefragt: Verlust klar eingegrenzt | finanzen.net

Der Autozulieferer ElringKlinger hat 2025 seinen Verlust deutlich verringert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ElringKlinger AG
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Das Minus betrug nur noch 6,1 Millionen Euro, wie das Unternehmen aus Dettingen an der Erms (Kreis Reutlingen) mitteilte. 2024 waren es noch 137,8 Millionen Euro gewesen. Die Dividende soll wie ein Jahr zuvor 15 Eurocent betragen.

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Vorstandschef Thomas Jessulat sagte, man sei bei der Umsetzung der Transformationsstrategie weiter voll auf Kurs. Ihm zufolge zeigten dies auch die Geschäftszahlen für 2025. Der Zulieferer will 2030 unter anderem mehr als die Hälfte der Umsätze in Produktbereichen jenseits des Verbrennungsmotors erwirtschaften. "Vor uns liegen jetzt die weiteren Schritte der Transformation. Denn wir haben unser Ziel fest im Fokus, die Wettbewerbsfähigkeit des Konzerns weiter zu stärken", sagte Jessulat.

Verkauf von Tochtergesellschaften trübt Vergleich

Vor dem Hintergrund der weltweiten Handelskonflikte, des Iran-Kriegs und der angespannten Lage in der Automobilindustrie rechnet das börsennotierte Unternehmen im laufenden Jahr mit einer leichten Steigerung des Umsatzes aus eigener Kraft. Im vergangenen Jahr waren die Erlöse nach Angaben von Ende Februar um neun Prozent von 1,8 Milliarden Euro auf 1,64 Milliarden Euro zurückgegangen.

Allerdings habe das Unternehmen zwei Gesellschaften in der Schweiz und in den USA veräußert. Ohne die beiden Gesellschaften hätte der Umsatz im Vergleichszeitraum 2024 bei 1,64 Milliarden Euro gelegen. Entsprechend würde sich ElringKlinger in etwa auf Vorjahresniveau bewegen, erklärt das Unternehmen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) lag 2025 bei 19,3 Millionen Euro. 2024 hatte es wegen hoher Wertberichtigungen noch bei einem Minus von 150 Millionen Euro gelegen.

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Bei ElringKlinger arbeiteten nach eigenen Angaben Ende 2025 weltweit 8.605 Männer und Frauen. In Deutschland waren es 4.072 Beschäftigte.

Zeitweise klettert die ElringKlinger-Aktie via XETRA um 2,37 Prozent auf 4,53 Euro.

/ols/DP/men

DETTINGEN/ERMS (dpa-AFX)

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Bildquellen: ElringKlinger AG

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Analysen zu ElringKlinger AG

DatumRatingAnalyst
13.10.2023ElringKlinger HoldDeutsche Bank AG
04.08.2023ElringKlinger SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
05.12.2022ElringKlinger OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.11.2022ElringKlinger BuyWarburg Research
03.11.2022ElringKlinger OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
05.12.2022ElringKlinger OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.11.2022ElringKlinger BuyWarburg Research
03.11.2022ElringKlinger OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.05.2022ElringKlinger OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2022ElringKlinger OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.10.2023ElringKlinger HoldDeutsche Bank AG
19.01.2022ElringKlinger HoldDeutsche Bank AG
11.11.2021ElringKlinger NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.10.2021ElringKlinger HoldDeutsche Bank AG
30.09.2021ElringKlinger HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
04.08.2023ElringKlinger SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
13.10.2021ElringKlinger ReduceKepler Cheuvreux
23.09.2021ElringKlinger ReduceKepler Cheuvreux
05.08.2021ElringKlinger VerkaufenDZ BANK
14.05.2021ElringKlinger VerkaufenDZ BANK

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