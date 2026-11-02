Bayer-Aktie nach Prozesserfolg im Glyphosat-Streit: Was für Anleger jetzt zählt

Geschäftszahlen voraus

02.11.26 10:55 Uhr

Der Roundup-Erfolg vor Gericht hat die Aktie belebt, doch am Dienstag zählt zunächst, ob die Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten tragen.

• Analysten erwarten im dritten Quartal einen Umsatzanstieg, aber einen Rückgang bei Gewinn und EBITDA, wobei der Ausgang des Sammelvergleichs in Missouri noch entscheidend ist.

• Bayer konnte im zweiten Quartal Umsatz und EBITDA steigern, doch das Ergebnis je Aktie sank, und die Verschuldung stieg leicht an; der Ausblick für 2026 bleibt positiv.

Jury in Missouri hat drei Glyphosatklagen einstimmig abgewiesen

Analysten rechnen im dritten Quartal mit weniger operativem Gewinn

Über milliardenschweren Sammelvergleich muss ein Richter noch entscheiden

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Bayer hat seinen Aktionären eine Sorge abgenommen, zumindest ein gutes Stück davon: Am vergangenen Donnerstag wies eine Jury in St. Louis einstimmig die Klagen von drei Frauen ab, die ihre Krebserkrankungen auf den glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup der Konzerntochter Monsanto zurückgeführt hatten. Die Bayer-Aktie reagierte mit deutlichen Kursgewinnen von über fünf Prozent auf 50,58 Euro. Zum Wochenstart zeigt sich das Papier jedoch zeitweise 1,82 Prozent tiefer bei 49,66 Euro und ist damit schwächster Wert im deutschen Leitindex DAX.

Viel Zeit zum Durchatmen bleibt Anlegern allerdings nicht. Am Dienstag legt der Leverkusener Konzern seine Zahlen zum dritten Quartal vor, und damit rückt wieder in den Vordergrund, was zwischen all den Gerichtsterminen gern untergeht: die Frage, wie viel das operative Geschäft tatsächlich verdient.

Urteil von St. Louis wiegt schwerer als frühere Prozesserfolge

Seine Bedeutung bezieht der Richterspruch aus dem Zeitpunkt. Es war der erste Glyphosatprozess, seit der US Supreme Court im Juni 2026 Klagen wegen angeblich fehlender Krebswarnhinweise ausgeschlossen hatte. Die Klägerinnen mussten deshalb auf andere Begründungen ausweichen und warfen Monsanto unter anderem einen grundlegenden Produktfehler und Nachlässigkeit vor. Bayer sieht sich bestätigt: Für diese Vorwürfe gebe es keine Beweise, erklärte US-Rechtschef Bill Dodero, das Urteil sei ein starkes Signal an alle Kläger, die trotz der Entscheidung des Supreme Court weiter vor Gericht ziehen wollen. Markus Manns, Portfoliomanager bei Union Investment, sprach laut Handelsblatt von einem der wichtigsten Prozessgewinne für Bayer und rechnet damit, dass nun mehr Kläger die außergerichtliche Einigung annehmen.

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Erledigt ist der Rechtsstreit damit allerdings nicht. Wie Bloomberg berichtet, sind noch schätzungsweise 65.000 Verfahren anhängig. Die entscheidende Weiche stellt ein Richter in Missouri, der endgültig über den vorgeschlagenen Sammelvergleich von 7,25 Milliarden US-Dollar befinden muss, nachdem dieser im März dieses Jahres bereits vorläufig grünes Licht erhalten hatte. Die drei Klägerinnen von St. Louis gehörten zu jenen, die sich aus dem Vergleich ausgeklinkt hatten. Für genau diese Gruppe ist das Urteil ein Warnschuss: Je geringer die Erfolgsaussichten vor Gericht, desto attraktiver wird der Vergleich als Alternative.

Zweites Quartal: Agrarsparte glänzt, Bilanz bleibt die Baustelle

Mit welchem Rückenwind Bayer in die neue Berichtssaison geht, zeigt der Blick auf das zweite Quartal des laufenden Geschäftsjahres. Der Umsatz stieg auf bereinigter Basis um 2,2 Prozent auf 10,87 Milliarden Euro, das EBITDA vor Sondereinflüssen legte um 1,9 Prozent auf 2,14 Milliarden Euro zu. Getragen wurde das Plus von der Agrarsparte Crop Science, deren bereinigtes EBITDA dank Umsatzwachstum und gesenkter Herstellungskosten um gut 30 Prozent auf 902 Millionen Euro sprang. Doch die Kehrseite war ebenso deutlich: Das bereinigte Ergebnis je Aktie fiel um knapp 17 Prozent auf 0,95 Euro, der Free Cashflow drehte mit minus 371 Millionen Euro ins Negative, nach plus 125 Millionen Euro im Vorjahresquartal, auch wegen der Vergleichszahlungen.

Die Nettofinanzverschuldung kletterte bis Ende Juni gegenüber Ende März um 3,5 Prozent auf 33,6 Milliarden Euro. Trotzdem bestätigte der Konzern seinen währungsbereinigten Ausblick für 2026. „Operativ sind wir auf einem guten Weg, unsere Jahresziele zu erreichen“, sagte Vorstandschef Bill Anderson. Zu Wechselkursen vom 30. Juni rechnet Bayer mit 44,7 bis 46,7 Milliarden Euro Umsatz und einem bereinigten Ergebnis je Aktie von 4,20 bis 4,70 Euro, beides leicht über den zuvor genannten Spannen. Für den Schuldenstand zum Jahresende peilt das Management dank einer Minderheitsbeteiligung eines Finanzinvestors über 3,0 Milliarden Euro nur noch 29 bis 30 Milliarden Euro an, statt zuvor 32 bis 33 Milliarden Euro.

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Was Analysten für das dritte Quartal erwarten

Ob dieser Kurs hält, muss nun das saisonal schwächste Vierteljahr im Agrargeschäft zeigen, und die Erwartungen sind gedämpft. Analysten rechnen im Schnitt mit einem Konzernumsatz von 9,92 Milliarden Euro, rund 3 Prozent mehr als im Vorjahresquartal mit 9,66 Milliarden Euro. Das EBITDA vor Sondereinflüssen dürfte dagegen um 6 Prozent auf 1,43 Milliarden Euro sinken, das bereinigte Ergebnis je Aktie sogar um gut ein Viertel auf 0,36 Euro, nach 0,49 Euro ein Jahr zuvor. Für das Gesamtjahr liegt die Konsensschätzung beim bereinigten Ergebnis je Aktie bei 4,52 Euro und damit mitten in der Zielspanne des Konzerns.

Wie Dow Jones Newswires berichtet, sehen die Beobachter die Ursache für den Gewinnrückgang vor allem bei Crop Science: Herstellungskosten, Trockenheit auf den Feldern und Preisdruck dürften die Marge belastet haben, nachdem die Sparte im Vorjahr noch positiv überrascht hatte. In der Pharmasparte könnten die Gewinneinbußen dagegen abflachen, weil die Hoffnungsträger Nubeqa gegen Prostatakrebs und Kerendia gegen Nierenerkrankungen weiter kräftig wachsen. Im zweiten Quartal hatte Bayer bei Kerendia bereits ein Umsatzplus von gut 80 Prozent gemeldet, bei Nubeqa von knapp 64 Prozent.

Bedeutung des Prozesserfolgs für die Bayer-Aktie

Die Analystenhäuser bleiben überwiegend zuversichtlich. JPMorgan bestätigte am 30. Oktober die Einstufung „Overweight“ mit einem Kursziel von 61 Euro. Zurückhaltender bleibt Jefferies, das Bayer am selben Tag auf „Hold“ mit einem Kursziel von 46 Euro beließ. Dabei werteten die Jefferies-Analysten um Michael Leuchten den Fall laut Bloomberg als aussagekräftiger als einen gewöhnlichen Prozesssieg, weil er einen ersten positiven Datenpunkt zu den verbliebenen Klagewegen liefere.

Für die Bewertung heißt das: Der Risikoabschlag, den der Markt seit der Übernahme von Monsanto im Jahr 2018 einpreist, dürfte mit jedem Urteil dieser Art schrumpfen. Vorstandschef Anderson hat laut Bloomberg zugesagt, die juristischen Altlasten bis Ende 2026 deutlich einzudämmen. Die Lesart des Konzerns, ein einzelnes Geschworenenurteil sei ein Signal an alle verbliebenen Kläger, greift allerdings weiter, als das Urteil allein tragen kann. Jedes Verfahren wird für sich entschieden, echte Planungssicherheit liefert erst die Genehmigung des Vergleichs. Und selbst im besten Fall geht Bayer mit rund 30 Milliarden Euro Nettoschulden ins neue Jahr, sodass die operative Ertragskraft der eigentliche Hebel für die Aktie bleibt.

Den nächsten belastbaren Datenpunkt liefert der morgige Dienstag. Bestätigt Bayer den Jahresausblick und zeigt sich, wie stark Kosten und Trockenheit die Marge der Agrarsparte im dritten Quartal tatsächlich gedrückt haben, erhält die Erholung der Aktie einen operativen Unterbau. Offen bleibt danach vor allem ein Termin, den Bayer nicht selbst bestimmt: die Entscheidung des Richters in Missouri über den Sammelvergleich.

Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.net

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