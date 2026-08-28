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Geschäftsziele

AUTO1-Aktie dämmt starke Verluste ein - Schlussquartal unsicher

AUTO1-Aktie dämmt starke Verluste ein - Schlussquartal unsicher

Die Aktien von AUTO1 haben am Mittwoch hohe anfängliche Verluste teilweise wettgemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AUTO1
20.68 EUR -1.14 EUR -5.22 %
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Lagen die Papiere im frühen Handel gut zehn Prozent im Minus, so grenzten sie den Abschlag zuletzt via XETRA auf 5,97 Prozent auf 20,48 Euro ein. Das Tagestief von 19,52 Euro war der niedrigste Stand seit Mitte Mai.

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Das Unternehmen bestätigte am Mittwoch im Halbjahresbericht die Geschäftsziele für das Gesamtjahr. Das vierte Quartal könne wegen saisonaler Einflüsse von Unsicherheit geprägt sein, hieß es. Ähnlich hatte sich AUTO1 bereits vor einem Jahr geäußert.

Analysten sind mit Blick auf das zweite Halbjahr des Vermarkters von Gebrauchtwagen optimistisch. Doyinsola Ojo von der Citigroup rechnet in der zweiten Jahreshälfte mit steigenden Bruttogewinnen je Fahrzeug, die ein schwächeres Wachstum der Zahl der verkauften Fahrzeuge kompensieren dürfte. Das spreche für ein Erreichen des oberen Endes des Zielkorridors für 2026. Ähnlich hatte sich jüngst auch die Deutsche Bank zum zweiten Halbjahr von AUTO1 geäußert.

/bek/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
17.08.26 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
30.07.26 AUTO1 Buy UBS AG
30.07.26 AUTO1 Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.26 AUTO1 Buy Jefferies & Company Inc.
29.07.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.

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