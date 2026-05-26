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Geschasster BP-Chairman bestreitet Darstellung seines Verhaltens

27.05.26 10:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
6,00 EUR -0,08 EUR -1,28%
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Von Adam Whittaker

DOW JONES--Albert Manifold ist beim Ölmulti BP nach eigenen Angaben ohne eine Vorwarnung oder Erläuterung der Gründe seines Postens als Chairman enthoben worden. In einer Stellungnahme bestritt er zudem die Darstellung über sein angebliches Verhalten durch den Konzern. BP hatte Manifold am Dienstag mit sofortiger Wirkung abberufen, wobei das Board diesen Schritt mit Problemen im Zusammenhang mit Governance-Standards, Aufsicht und Verhalten begründete.

"Ich bestreite die Darstellung meines Verhaltens voll und ganz und werde nicht zulassen, dass ein falsches Narrativ unwidersprochen bleibt", schreibt Manifold in einer per E-Mail versandten Erklärung.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/rio

(END) Dow Jones Newswires

May 27, 2026 04:22 ET (08:22 GMT)

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