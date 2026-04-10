DAX23.566 -1,0%Est505.866 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1800 -1,4%Nas22.903 +0,4%Bitcoin60.595 ±0,0%Euro1,1686 +0,1%Öl102,4 +8,7%Gold4.718 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Microsoft 870747 Amazon 906866 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Iran-Gespräche gescheitert: DAX fällt -- Trump will Straße von Hormus blockieren -- Entlastung bei Benzinpreisen kommt -- TUI, Telekom, VW, Rüstungsaktien, BioNTech, Lufthansa im Fokus
Top News
ETF-Fallen vermeiden: Was man beim Aufbau eines Sparplans wissen muss ETF-Fallen vermeiden: Was man beim Aufbau eines Sparplans wissen muss
Gescheiterte Friedensverhandlungen belasten: DAX reagiert mit Verlusten Gescheiterte Friedensverhandlungen belasten: DAX reagiert mit Verlusten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gescheiterte Verhandlungen

Aktien von MTU und Airbus unter Druck: Luft- und Raumfahrtwerte leiden unter neuen Iran-Spannungen

13.04.26 11:27 Uhr
Aktien von MTU und Airbus unter Druck: Ölpreisanstieg belastet Luft- und Raumfahrtwerte | finanzen.net

Die vorerst gescheiterten Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran belasten zum Wochenstart Aktien aus der Luft- und Raumfahrtindustrie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
165,34 EUR -4,36 EUR -2,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MTU Aero Engines AG
319,00 EUR -8,80 EUR -2,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

US-Präsident Donald Trump kündigte danach eine Blockade der Straße von Hormus an, vor allem für den Schiffsverkehr aus iranischen Häfen. Vor diesem Hintergrund zog der Ölpreis wieder deutlich an und Aktien aus dem zivilen Luftfahrtbereich gerieten unter Druck.

Als Ausrüster der Branche sinken die Titel des Triebwerkbauers MTU unter den größten Verlierern im schwächelnden deutschen Leitindex DAX zeitweise um 2,32 Prozent auf 320,10 Euro. Papiere des Flugzeugbauers Airbus fallen außerdem via XETRA relativ deutlich um 1,96 Prozent auf 166,10 Euro. Beide Aktien hatten in der Vorwoche zwischenzeitlich deutlich von einer Einigung auf eine Waffenruhe profitiert, liegen nun aber wieder unter dem Niveau vor der Einigung.

"Obwohl die vergangene Woche vereinbarte Waffenruhe weiterhin gilt, erscheint sie nun angesichts dieser Blockade brüchig", schrieb die Branchenanalystin Chloe Lemarie vom Analysehaus Jefferies. Sie sieht in den hohen Treibstoffpreisen und deren Auswirkungen auf die Flugzeug-Nachfrage weiterhin ein größeres Problem für die Unternehmen, die an der Herstellung ziviler Flugzeuge beteiligt sind. Vor allem gelte dies für den Wartungs- und Ersatzteilmarkt. Analysten weisen immer wieder darauf hin, dass dieser gerade bei MTU lukrativ und von besonderer Relevanz ist.

/tih/la/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Airbus, Dr_Flash / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
10.04.2026Airbus SE BuyUBS AG
10.04.2026Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
09.04.2026Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
09.04.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
07.04.2026Airbus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10.04.2026Airbus SE BuyUBS AG
10.04.2026Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
09.04.2026Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
07.04.2026Airbus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.03.2026Airbus SE OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09.04.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
24.03.2026Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
20.02.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
19.02.2026Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen