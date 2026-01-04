DAX22.563 +1,2%Est505.542 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6600 +1,9%Nas20.839 -0,5%Bitcoin58.184 +1,3%Euro1,1464 -0,3%Öl111,5 -2,7%Gold4.518 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt freundlich -- Wall Street uneins -- Deutsche Inflation steigt im März -- Bayer, Novo Nordisk, SAP, Siemens Energy, Berkshire, Rüstung, Öl-Aktien, Amazon, Aluminium-Aktien im Fokus
Top News
Warum Liquidität für Anleger wichtiger ist als die perfekte Rendite Warum Liquidität für Anleger wichtiger ist als die perfekte Rendite
Wie viel Wert mit einer Bitcoin Cash-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre Wie viel Wert mit einer Bitcoin Cash-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Geschosse verfehlen Containerschiff vor Saudi-Arabien

30.03.26 18:47 Uhr

RIAD (dpa-AFX) - Zwei Geschosse haben im Persischen Golf vor Saudi-Arabien ein Containerschiff verfehlt. Wie die britische Behörde für Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) mitteilte, schlugen die beiden nicht näher beschriebenen Projektile innerhalb einer Stunde in der Nähe des Frachters ins Wasser. Die Seeleute seien wohlauf und Behörden hätten Ermittlungen eingeleitet. Nach UKMTO-Angaben ereignete sich der Zwischenfall 22 Seemeilen vor der Stadt Ras Tanura an der saudi-arabischen Küste.

Wer­bung

Als Persischer Golf wird der Meeresabschnitt bezeichnet, in dem wichtige Häfen und Verladestationen Irans der Golfstaaten liegen und der vor der kritischen Straße von Hormus liegt. Der von den USA und Israel angegriffene Iran hatte mit Angriffen und Drohungen die Schifffahrt in der Region nahezu zum Erliegen gebracht./mar/DP/zb