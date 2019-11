Geschützt: Depotauswertung - 08.11

GO

Heute im Fokus

DAX geht im Minus ins Wochenende -- US-Börsen schließt etwas fester -- Allianz optimistischer für 2019 -- Umsatzsprung lässt Disney-Aktie steigen -- Lufthansa, pbb, GoPro, Wirecard im Fokus

Deutsche Bank wegen Derivategeschäften in Italien verurteilt. Goldman hebt Ziel für Delivery Hero an. Siemens-Chef Joe Kaeser feuert gegen Tesla-CEO Elon Musk. JOST rechnet 2019 mit Umsatz- und Gewinnrückgang. Hongkong-Börsengang von Alibaba wird konkreter. Ideendiebstahl? Experte findet Waymo-Technologie in Ubers Roboterwagen-Software. Richemont erfüllt Umsatzerwartungen.