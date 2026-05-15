GESCO: Anlegersorgen eröffnen Schnäppchen-Chance

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GESCO hat die Quartalszahlen vorgelegt und den Auftragseingang moderat, das Nettoergebnis aber deutlich gesteigert. Die Aktie könnte ein Schnäppchen sein.

Die Quartalszahlen von GESCO haben der Aktie erst einmal einen Rückschlag beschert. So richtig nachvollziehbar ist das für uns nicht. Denn das Unternehmen hat zwar einen leicht rückläufigen Umsatz (-0,6 Prozent auf 121,0 Mio. Euro) gemeldet, aber auch eine anziehende Dynamik im Auftragseingang (+4,6 Prozent auf 138,2 Mio. Euro) und ein deutlich verbessertes Ergebnis (+36,7 Prozent auf 2,8 Mio. Euro). Bis zur Jahresprognose, die eine Umsatzsteigerung von 495 Mio. Euro in 2025 auf 515 bis 530 Mio. Euro sowie ein Gewinnwachstum von 9,9 Mio. Euro auf 15 bis 20 Mio. Euro vorsieht, ist es natürlich noch ein ganzes Stück, und die Anleger treibt vielleicht die Sorge um, dass die Prognose - wie in 2025 - erneut zu ehrgeizig ist. Das Management hat aber im Earnings-Call nachvollziehbar dargelegt, dass es für den weiteren Jahresverlauf mehrere sehr konkrete Treiber für deutlich steigende Gewinne gibt. Kann die Prognose erfüllt werden, beträgt das KGV bei einem Kurs von 14,40 Euro lediglich zwischen 9,9 und 7,5 (unteres und oberes Ende der Spanne). Das könnte sich bei einem positiven Geschäftsverlauf als Schnäppchen erweisen.

Die vollständige Unternehmensmeldung findet sich hier:

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Rückenwind für die Aktie von den Quartalszahlen gab es bei Hypoport, da das Unternehmen die Marge deutlich verbessern konnte: zum Artikel

Überzeugend ist auch die JDC Group in das Jahr 2026 gestartet, womit die ehrgeizigen Ziele für das Geschäftsjahr untermauert wurden: zum Artikel

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Erstellung am 15.5.26 um 8:00 Uhr.

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