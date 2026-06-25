Gesco: Auf Erholungskurs trotz Gegenwind

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Bei Gesco kommen die positiven Nachrichten derzeit vor allem aus dem Unternehmen selbst. Während große Teile der deutschen Industrie noch immer unter den Nachwirkungen von Krisenjahren, hohen Energiekosten und schwacher Nachfrage leiden, arbeitet die Mittelstandsholding konsequent an der Aufstellung und Profitabilität.

Die Maßnahmen zeigen bereits Wirkung. Nachdem der Gewinn bis 2024 infolge des schwierigen Marktumfelds auf nur noch 4,4 Mio. Euro eingebrochen war, gelang zuletzt eine deutliche Erholung: 2025 kletterte der Jahresüberschuss auf 9,9 Mio. Euro. Vorausgegangen waren einschneidende Entscheidungen wie die Trennung von margenschwachen Aktivitäten sowie strukturelle Anpassungen innerhalb des Portfolios.

Noch wichtiger ist der Blick nach vorn. Mit dem konzernweiten Verbesserungsprogramm „GESCO Business System“ will das Management Prozesse vereinheitlichen, Effizienzpotenziale heben und [...]

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