GESCO: Und wenn es doch klappt…

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Der Irankrieg hat die Aktie von GESCO zurück zum Mehrjahrestief geschickt. Für mutige Anleger bietet sich hier eine antizyklische Chance.

Der Irankonflikt hat die Aktie von GESCO zurück in den Kurskeller geschickt. Die Anleger fürchten offenbar, dass die negativen Auswirkungen auf die deutsche Konjunktur verhindern könnten, dass die Mittelstandsholding ihre Ziele für dieses Jahr erreicht.

Deutliches Gewinnwachstum anvisiert

Denn diese würden eigentlich deutlich höhere Kurse rechtfertigen. Das Management hat nach einer ersten kräftigen Gewinnerholung im letzten Jahr – um 124 Prozent auf 9,9 Mio. Euro – für die laufende Periode einen weiteren deutlichen Anstieg auf 15 bis 20 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Die Entwicklung im ersten Quartal zeigt mit einem Plus von 37 Prozent auf 2,8 Mio. Euro in die richtige Richtung, verdeutlicht aber auch, dass in den Folgequartalen noch deutliche Steigerungen nötig sind.

Rückenwind durch Iraneinigung?

Das ist auch durchaus möglich, da bei mehreren Töchtern der Umsatz- und Ertragsschwerpunkt im Projektgeschäft im zweiten Halbjahr liegt. Zusätzlich wäre aber sicherlich etwas konjunktureller Rückenwind hilfreich. Sollte die aktuell erzielte Einigung zum Iran Bestand haben, wird dieser zumindest wieder etwas wahrscheinlicher.

Niedrige Bewertung

Selbst, wenn GESCO nur das untere Ende der Zielspanne erreicht, beträgt das KGV26 bei einem Kurs von 13,30 Euro lediglich 9,2. Das dürfte ein Schnäppchen darstellen, wenn es in Deutschland konjunkturell wieder etwas besser läuft. Mutige Investoren können hier einen antizyklischen Einstieg versuchen.

Eine sehr steile Entwicklung hat zuletzt die Matador-Aktie vollzogen und damit vom SpaceX-IPO profitiert. Nun stellt sich die Frage, wie es weitergeht: zum Artikel

Eine spannende Konstellation gibt es derzeit auch bei LAIQON, wo sich die ehrgeizigen Gewinnziele für 2026 noch nicht in der aktuellen Kursentwicklung widerspiegeln. Sollte sich die Zielerreichung in den kommenden Monaten konkretisieren, bietet das für die Aktie deutliches Potenzial: zum Artikel

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Erstellung am 16.6.26 um 7:44 Uhr.

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