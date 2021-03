Gesellschaftergruppe Arnold verkauft Anteile an 'Rheinischer Post'

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Gesellschaftergruppe Arnold verkauft ihre Anteile an der Rheinisch-Bergischen Verlagsgesellschaft als Muttergesellschaft der "Rheinischen Post". Das teilte Karl Hans Arnold als Sprecher der Familiengruppe und langjähriger Vorsitzender der Geschäftsführung der Mediengruppe am Donnerstag in Düsseldorf mit. Käufer ist die Verlagsgesellschaft selbst. Die Rheinische Post Mediengruppe teilte ihrerseits mit, dass sie sämtliche der von der Gesellschaftergruppe Arnold gehaltenen Anteile (27,89 Prozent) an der Holding-Gesellschaft erwerbe.

Der Kaufpreis wurde von beiden Seiten nicht mitgeteilt. Arnold nannte als Grund für das Ausscheiden unterschiedliche Auffassungen über die strategische Ausrichtung des Unternehmens. "Die Rheinische Post Mediengruppe ist ein kerngesundes Unternehmen und verfügt über die Substanz und das Potential, die Zukunft des Unternehmens erfolgreich zu gestalten", sagte Arnold. Der Familienstamm Arnold wünscht der Mitteilung zufolge dem Unternehmen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Betriebsräten weiterhin Erfolg, eine glückhafte Zeit und Gottes Segen.

Vor 75 Jahren zählte Karl Arnold zu den Gründern der "Rheinischen Post". Arnold war zwischen 1947 und 1956 Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Karl Hans Arnold ist sein Enkel.