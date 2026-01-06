DAX25.077 +0,4%Est506.154 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4500 +3,3%Nas22.864 +1,0%Bitcoin55.469 +2,0%Euro1,1785 +0,1%Öl71,15 -0,1%Gold5.174 +0,6%
Gesenkte Ziele

Diageo-Aktie fällt: Herbe Dividendenkürzung und schwacher Ausblick belasten

25.02.26 10:00 Uhr
Aktie von Diageo unter Druck - Dividende gesenkt, Prognose enttäuscht Anleger

Der britische Schnaps- und Guinness-Hersteller Diageo leidet noch stärker unter einer schwachen Nachfrage in China und den USA.

Unter seinem neuen Chef Dave Lewis strich das Management die Erwartungen an das neue Geschäftsjahr bis Ende Juni ein weiteres Mal zusammen. Der Umsatz dürfte auf vergleichbarer Basis um zwei bis drei Prozent sinken, teilte der Spirituosenkonzern mit Marken wie Johnnie Walker am Mittwoch in London mit.

Bisher hatte die Konzernspitze noch eine Stagnation für möglich gehalten. Um die Bilanz zu stärken, streicht der Verwaltungsrat die Ausschüttungen an die Aktionäre zusammen. Das kam an der Börse nicht gut an. Die Aktie verliert in London zeitweise 6,32 Prozent auf 1.756 Pence; damit gerät die jüngste Erholung vom Mehrjahrestief Anfang des Jahres ins Wanken.

Die Dividende solle auf ein angemesseneres Niveau sinken, hieß es zur Begründung. Künftig sollen 30 bis 50 Prozent des Gewinns ausgeschüttet werden. Zudem soll es pro Jahr mindestens 50 Cent je Aktie als Dividende geben. Für das abgelaufene erste Geschäftshalbjahr bis Ende Dezember gibt es 20 Cent nach 40,5 Cent für die erste Hälfte des vorangegangenen Geschäftsjahrs.

In den Monaten Juli bis Dezember 2025 ging Diageos Umsatz auf vergleichbarer Basis um fast drei Prozent auf knapp 10,5 Milliarden US-Dollar (8,9 Mrd Euro) zurück. Eine starke Entwicklung in Europa, Lateinamerika mit der Karibik und in Afrika sei von einer schwächeren Entwicklung in Nordamerika und einer anhaltenden Schwäche in China aufgezehrt worden, sagte Konzernchef Lewis.

Der operative Gewinn sank vor Sondereffekten ebenfalls um fast drei Prozent auf knapp 3,3 Milliarden Dollar. Der Überschuss legte hingegen um knapp zwei Prozent auf 2,1 Milliarden Dollar zu. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet das Management vor Sondereffekten mindestens einen operativen Gewinn auf Vorjahresniveau.

Analyst Trevor Stirling von Bernstein sprach von einem schwachen ersten Geschäftshalbjahr 2025/26, in dem vor allem die Umsätze in den USA und China hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien. Er verwies zudem auf die gesenkten Ziele für die Nettoerlöse und das operative Ergebnis im Gesamtgeschäftsjahr.

"Die bedeutendste Kürzung betrifft jedoch die Dividendenausschüttung, die nun auf 30 bis 50 Prozent angestrebt wird, im Vergleich zu 63 Prozent im Geschäftsjahr 2024/25", und damit um bis zu 50 Prozent gekürzt werden könnte.

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Diageo, CARL COURT/AFP via Getty Images

mehr Analysen