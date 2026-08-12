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Gesetz

Meta sperrt Hunderttausende Jugend-Konten in Australien - Aktie hält sich im Plus

Meta sperrt Hunderttausende Jugend-Konten in Australien - Aktie hält sich im Plus

Das US-Technologieunternehmen Meta hat nach eigenen Angaben in Australien im Zuge des dortigen Social-Media-Verbots für unter 16-Jährige mittlerweile mehr als 750.000 Konten gesperrt.

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Die Zahl umfasse rund 460.000 Instagram-Konten und mehr als 290.000 Facebook-Accounts, teilte das Unternehmen mit. Australien hatte im Dezember als erstes Land der Welt ein entsprechendes Gesetz eingeführt.

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Dem Konzern zufolge gehörten die Accounts Nutzerinnen und Nutzern, die nach Einschätzung von Meta jünger als 16 Jahre sind - eine solche Überprüfung bleibe aber schwierig. Mithilfe künstlicher Intelligenz analysiere das Unternehmen unter anderem Profile, Beiträge, Kommentare und Bildunterschriften nach Hinweisen auf das Alter eines Users, hieß es. Zudem seien Systeme verbessert worden, die verhindern sollen, dass Betroffene nach einer Sperrung einfach ein neues Konto anlegen.

Viele umgehen Altersbeschränkung

Die Bilanz kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Wirksamkeit des australischen Verbots zunehmend infrage steht. Untersuchungen zufolge haben zahlreiche Jugendliche auch weiterhin Zugang zu ihren Accounts - vor allem, weil es ihnen gelingt, die Altersbeschränkung zu umgehen.

Australien hatte am 10. Dezember 2025 als erstes Land der Welt ein generelles Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren eingeführt. Damit wolle man Kindern ihre Kindheit zurückgeben, hatte die Regierung ihren bahnbrechenden Schritt begründet - und sie zudem vor Cyber-Mobbing und dem Konsum verstörender Inhalte schützen. Mittlerweile wollen immer mehr europäische Länder dem Beispiel folgen.

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Die Meta-Aktie gewinnt im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 0,49 Prozent auf 581,66 US-Dollar.

/cfn/DP/zb

CANBERRA (dpa-AFX)

Bildquellen: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com, rafapress / Shutterstock.com

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Meta Platforms (ex Facebook) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Meta Platforms (ex Facebook) nach folgenden Kriterien zu filtern.

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DatumRatingAnalyst
03.08.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen DZ BANK
30.07.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy UBS AG
30.07.26 Meta Platforms (ex Facebook) Outperform RBC Capital Markets
30.07.26 Meta Platforms (ex Facebook) Neutral JP Morgan Chase & Co.