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Gespaltene Analysten

Siemens Energy-Aktie: Rekordauftrag, Prognoseanhebung, aber das KGV stört

28.05.26 09:16 Uhr
Rekord-Aufträge vs. Gamesa-Dilemma: Wohin treibt der Abwärtssog die Siemens Energy-Aktie? | finanzen.net

Der Auftragseingang übertraf den Analystenkonsens um gut zwei Milliarden Euro, die Jahresziele wurden angehoben, und mehrere Häuser heben die Kursziele. Doch genau eine Bank hält dagegen.

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Siemens Energy AG
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Im zweiten Geschäftsquartal 2026 meldete Siemens Energy einen Auftragseingang von 17,7 Milliarden Euro, ein neues Allzeithoch, das den Analystenkonsens von rund 15,6 Milliarden Euro deutlich übersteigt. Gut zwei Wochen nach diesen Quartalszahlen bekräftigte JPMorgan gestern Abend seine Einschätzung: Die US-Bank beließ die Einstufung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 225 Euro. Hinsichtlich KI und Rechenzentren seien die Anleger in Asien deutlich optimistischer, schrieb Analyst Phil Buller. Dass JPMorgan das Kursziel trotz Rekordquartal nicht weiter anhebt, ist ein Detail, das im Jubel über die Zahlen leicht untergeht.

Operative Substanz ist da, das Wachstum ist breit

Der Umsatz erreichte 10,3 Milliarden Euro, das Ergebnis vor Sondereffekten kletterte auf 1,164 Milliarden Euro, der Gewinn je Aktie verdoppelte sich gegenüber dem Vorjahresquartal auf 0,89 Euro. Das Book-to-Bill-Verhältnis lag bei 1,72 und der Auftragsbestand erreichte zum Quartalsende 154 Milliarden Euro. Besonders die Sparte Grid Technologies zieht. Für den Bereich erwartet der Konzern nun ein vergleichbares Umsatzwachstum von 25 bis 27 Prozent, die Ergebnismarge soll dort 18 bis 20 Prozent erreichen. Für den Gesamtkonzern erwartet Siemens Energy für das Geschäftsjahr 2026 ein Umsatzwachstum von 14 bis 16 Prozent, eine Ergebnismarge vor Sondereffekten zwischen 10 und 12 Prozent und einen Gewinn nach Steuern von rund 4 Milliarden Euro. Das ist eine spürbare Verschärfung gegenüber der bisherigen Planung von 11 bis 13 Prozent Umsatzwachstum.

Wo die Analysten auseinandergehen

Das laut MarketSceener erwartete KGV sinkt von 41 für 2026 auf 29,7 für 2027, was das starke Gewinnwachstum abbildet. Berenberg hob am 13. Mai das Kursziel von 195 auf 200 Euro an und bestätigte "Buy". Barclays dagegen hob das Kursziel am selben Tag zwar von 100 auf 110 Euro an, blieb aber bei der neutralen Einstufung und deutlich unter dem tatsächlichen Kursniveau. Analyst Vlad Sergievskii sieht Chancen und Risiken momentan recht ausgewogen. Die aktuelle Bewertung preise den besten Geschäftszyklus einer ganzen Generation bereits so ein, als ob er niemals enden würde. Das ist die entscheidende Gegenprüfung der Bullen-Lesart: Das trailing KGV liegt aktuell bei über 60, auf Basis der Gewinnschätzungen für 2027 sinkt es auf 29,7. Wer heute kauft, wettet darauf, dass dieser Gewinnsprung tatsächlich eintritt und der Infrastrukturzyklus nicht vorher dreht.

Zwei Risiken, die die Prognosen nicht vollständig abbilden

Erstens: Über zwölf Monate hat sich der Kurs mehr als verdoppelt, ein Plus von 104 Prozent, das 52-Wochen-Hoch liegt bei 191,66 Euro. Wer auf dem aktuellen Niveau von rund 174 Euro einsteigt, trifft eine Entscheidung gegen eine Aktie, die bereits erhebliche Wachstumserwartungen eskomptiert. Zweitens: Siemens Gamesa, die Windtochter, bleibt strukturell belastet. Im zweiten Quartal meldete die Sparte einen Free Cashflow vor Steuern von minus 654 Millionen Euro, gegenüber minus 333 Millionen Euro im Vorjahresquartal, ein Schritt zurück mitten in die operative Wende. Das zieht am Konzernergebnis, auch wenn Gas Services und Grid Technologies das derzeit überdecken.

Den nächsten konkreten Impuls liefert der Bericht zum dritten Geschäftsquartal am 5. August 2026. Dann zeigt sich, ob der Auftragseingang die Allzeithoch-Dynamik halten kann und ob Gamesa die versprochene Trendwende operativ untermauert.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Siemens Energy AG

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