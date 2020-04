Gespräch von Merkel mit Ukraines Regierungschef Schmyhal vertagt

BERLIN (Dow Jones)--Ein für den heutigen Montag geplantes Gespräch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit dem neuen ukrainischen Ministerpräsidenten Denys Schmyhal ist verschoben worden. Dies sei "aus terminlichen Gründen" entschieden worden, teilte das Bundespresseamt mit. Ursprünglich hatte Merkel Schmyhal am Nachmittag per Videokonferenz zu seinem Antrittsbesuch begrüßen wollen. Beide hatten neben den Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie auch über den Reformprozess in der Ukraine und den Stand der Umsetzung des Minsker Abkommens sprechen wollen. Gegen Auflagen des Vertrages war immer wieder verstoßen worden.

