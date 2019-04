Deutsche Bank und Commerzbank: Fusion gescheitert - Deutsche Bank legt Zahlen vor - Aktien reagieren unterschiedlich

Wie beide Institute nach wochenlangen Sondierungsgesprächen mitteilten, wollen sie von weiteren Verhandlungen absehen.

Ein Zusammenschluss würde "keinen ausreichenden Mehrwert" bieten, "auch mit Blick auf die Umsetzungsrisiken, Restrukturierungskosten und Kapitalanforderungen, die mit einer solch großen Integration einhergehen", teilten beide Institute übereinstimmend mit.

Die Deutsche Bank teilte weiter mit, sie werde "weiterhin alle Alternativen prüfen, um langfristig die Profitabilität und die Renditen für ihre Aktionäre zu steigern". Commerzbank-Chef Martin Zielke erklärte, dass die zweitgrößte deutsche Bank bei ihrer bisherigen Strategie bleiben werde. "Wir werden unser Wachstum gemeinsam mit unseren Kunden vorantreiben und konsequent in die Zukunft investieren", so der Manager.

Die beiden Institute hatten nach monatelangen Spekulationen Mitte März "ergebnisoffene" Gespräche angekündigt.

Deutsche Bank verdient im ersten Quartal mehr als erwartet

Das erste Quartal ist für die Deutsche Bank nicht so schlecht gelaufen wie von Analysten befürchtet. Der Gewinn nach Steuern belaufe sich voraussichtlich auf rund 200 Millionen Euro, kündigte der DAX 30-Konzern am Donnerstag zeitgleich mit dem Abbruch der Fusionsgespräche mit der Commerzbank an. Ein Jahr zuvor hatte die Bank 120 Millionen Euro verdient. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 55 Millionen Euro gerechnet.

Dabei federte die Bank einen Einbruch ihrer Einnahmen durch Einsparungen ab. Denn die Erträge sackten den Angaben zufolge im Jahresvergleich von knapp 7 Milliarden auf 6,4 Milliarden Euro ab. Durch das laufende Sparprogramm gingen die bereinigten Kosten der Bank allerdings von 6,35 Milliarden auf voraussichtlich 5,9 Milliarden Euro zurück.

So reagieren die Aktien

Die Anleger reagieren unterschiedlich auf die Nachricht vom Gesprächsabbruch zwischen den beiden größten Branken. Während die Deutsche Bank-Aktie zeitweise um 2,73 Prozent auf 7,80 Euro zulegen kann, rutscht die Commerzbank-Aktie im Xetra-Handel um 2,42 Prozent auf 7,51 Euro ins Minus.

FRANKFURT (Dow Jones)

