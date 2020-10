thyssenkrupp spricht mit Regierung über temporäre Staatsbeteiligung - thyssenkrupp-Aktie im Minus

Gespräche der Unternehmensführung mit der Bundesregierung über eine konkrete Staatsbeteiligung liefen, berichtet die Wirtschaftswoche. Man sei mit dem Bundeswirtschafts- und dem Bundesfinanzministerium "in Gesprächen über mögliche Formen und Modelle einer staatlichen Beteiligung", zitiert das Magazin aus Unternehmenskreisen.

Ein Unternehmenssprecher wollte sich zu dem Bericht auf Anfrage von Dow Jones Newswires nicht äußern. Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums verwies auf frühere Aussagen von Minister Peter Altmaier (CDU).

Der hatte vergangene Woche gesagt, dass die Probleme der Stahlindustrie nicht in erster Linie mit Staatsbeteiligungen gelöst werden könnten. Gleichzeitig hat er mit Blick auf Transformationsprozess in der Stahlindustrie hin zu grünem Stahl deutlich gemacht, dass es auch öffentliche Gelder sein müssen, mit denen Anreize für entsprechende Investitionsentscheidungen und für den Umbauprozess gesetzt werden.

Unternehmenschefin Martina Merz hält sich bisher alle Möglichkeiten für eine staatliche Unterstützung offen. "Eine Staatsbeteiligung ist eine Option", hatte sie am Montag am Rande eines Spitzentreffens von Managern zum Thema Wasserstoff bei der NRW-Landesregierung gesagt, wie mehrere Medien berichteten. Allerdings könne eine Staatsbeteiligung "auch mit anderen Optionen einhergehen", so Merz. So könne der Staat für eine kurze Zeit einsteigen "und danach übernimmt jemand anders, der aber schon von Anfang an dabei war".

Zu Beginn der Corona-Pandemie hatte sich thyssenkrupp bereits über einen KfW-Kredit in Höhe von einer Milliarde Euro der Hilfe des Staats versichert.

Die IG Metall und der Betriebsrat von thyssenkrupp hatten das Land NRW und den Bund mehrfach aufgefordert, dem Unternehmen durch ein staatliches Engagement zu helfen. Am Freitag wollen die Stahlkocher in einer großen Demonstration nach Düsseldorf ziehen, um Druck zu machen.

Am Mittwoch notiert die thyysenkrupp-Aktie im XETRA-Handel zeitweise 1,26 Prozent tiefer bei 4,07 Euro.

