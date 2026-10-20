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Gespräche in Oslo: Selenskyj trifft US-Gesandten Witkoff

KIEW/OSLO/WASHINGTON (dpa-AFX) - Im diplomatischen Ringen um ein Ende des russischen Angriffskriegs trifft sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj heute in Oslo mit dem US-Gesandten Steve Witkoff. Jared Kushner, der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, soll bei dem Treffen digital zugeschaltet werden. Außerdem nehmen Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Støre und der finnische Präsident Alexander Stubb an den Gesprächen teil. "Ziel ist es, die diplomatischen Bemühungen wieder in konstruktivere Bahnen zu lenken", sagte Støre laut der Nachrichtenagentur NTB.

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Zuvor hatte Trump der Ukraine fehlende Gegenleistungen für die Unterstützung der USA vorgeworfen. Selenskyj soll derweil laut einem Bericht des Portals "Axios" beklagt haben, dass Washington Waffenlieferungen zurückhalte. Demzufolge soll US-Verteidigungsminister Pete Hegseth die Lieferung von Patriot- und weiteren Luftabwehrraketen nicht genehmigt haben, obwohl Nato-Staaten diese bereits bezahlt hätten. Ein hochrangiger Beamter des Ministeriums widersprach dieser Darstellung.

In einem Post bei X schrieb Selenskyj am Dienstagmorgen, er habe ein "konstruktives Gespräch" mit US-Außenminister Marco Rubio geführt: "Ich bin dankbar für seine Bereitschaft zu helfen und seine klare Haltung."/wbj/DP/mis

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