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Gespräche

Shelly-Aktie springen hoch: Schneider Electric vor möglichem Übernahmeangebot

Shelly-Aktie springen hoch: Schneider Electric vor möglichem Übernahmeangebot

Der Elektrotechnikkonzern Schneider Electric hat Interesse am Technologieunternehmen Shelly Group.

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Es liefen vorläufige Gespräche mit Schneider Electric über ein mögliches Kaufangebot, teilte Shelly am Mittwoch mit. Gewissheit, ob eine Offerte erfolgen werde, gebe es aber nicht.

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Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg darüber berichtet. Laut der Agentur steht ein Preis je Shelly-Aktie von rund 70 Euro im Raum, womit das Unternehmen mit rund 1,3 Milliarden Euro bewertet würde.

Der Shelly-Aktienkurs war auf den Bloomberg-Bericht hin stark gestiegen. Zuletzt kosteten die im Nebenwerteindex SDAX notierten Papiere 66 Euro und damit knapp 14 Prozent mehr als am Vortag.

/mis/jha/

SOFIA/MÜNCHEN (dpa-AFX)

Bildquellen: Shelly Group

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