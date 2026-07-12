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Gespräche über Straße von Hormus enden ohne Durchbruch

TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran und der Oman haben ihre Gespräche über die Straße von Hormus ohne Durchbruch beendet. Beide Länder hätten beschlossen, die Gespräche auf politischer sowie technischer Ebene fortzusetzen, "um zu einer gemeinsamen Verständigung über die Gewährleistung der Sicherheit der Schifffahrt" in der Meerenge zu gelangen, hieß es in einer Erklärung des iranischen Außenministeriums. Nach Angaben aus Teheran nahm auch eine Delegation des Golfstaats Katar an dem Format in der omanischen Hauptstadt Maskat teil. Katar trat den Angaben nach als Vermittler zwischen dem Iran und den USA auf./arb/DP/zb

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