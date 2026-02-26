DAX25.217 +0,2%Est506.150 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7100 -0,2%Nas22.731 -1,8%Bitcoin56.828 -1,2%Euro1,1796 -0,1%Öl71,04 +0,1%Gold5.135 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 freenet A0Z2ZZ Infineon 623100 Microsoft 870747 Gerresheimer A0LD6E Bayer BAY001 Amazon 906866 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX fällt zurück -- US-Börsen tiefer -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- Auftragsrekord bei HENSOLDT -- Bitcoin, D-Wave, Nutanix, AMD, Siemens Energy, NEL, DroneShield, Salesforce im Fokus
Top News
KION-Aktie deutlich schwächer: Kräftiges Gewinnwachstum in 2026 erwartet KION-Aktie deutlich schwächer: Kräftiges Gewinnwachstum in 2026 erwartet
Ethereum in der Strategiedebatte: Vitalik Buterin rüttelt am Layer-2-Kurs Ethereum in der Strategiedebatte: Vitalik Buterin rüttelt am Layer-2-Kurs
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Gespräche zwischen USA und Ukraine in Genf laufen

26.02.26 16:03 Uhr

GENF (dpa-AFX) - In Genf haben Verhandlungen zwischen Vertretern der Ukraine und der USA begonnen. Es gehe um Mechanismen zur wirtschaftlichen Unterstützung und zum Wiederaufbau der Ukraine, Instrumente zur Gewinnung von Investitionen und zur langfristigen Zusammenarbeit, schrieb der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrats der Ukraine, Rustem Umjerow, auf sozialen Netzwerken.

Wer­bung

Außerdem werden ihm zufolge Vorbereitungen für die nächste Verhandlungsrunde mit der Ukraine, Russland und den USA besprochen. Wichtig seien auch humanitäre Fragen. Die Ukraine hoffe auf mögliche Austausche. Bei dem Treffen vertreten laut Umjerow neben ihm auch der Fraktionsvorsitzende der Präsidentenpartei im Parlament, David Arachamija, Wirtschaftsminister Olexij Sobolew und dessen Stellvertreterin Daryna Martschak die Ukraine. Für die USA verhandeln demnach der Sondergesandte Steve Witkoff und US-Präsident Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte das heutige Treffen mit US-Vertretern am Vortag angekündigt. Die Ukraine verteidigt sich seit etwas mehr als vier Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion. Washington drängt auf ein schnelles Ende des Kriegs./ksr/DP/jha