DAX 25.123 +1,3%ESt50 6.194 +1,1%MSCI World 4.931 -0,5%Top 10 Crypto 11,13 +2,3%Nas 27.193 -1,3%Bitcoin 74.172 +1,8%Euro 1,1205 -0,1%Öl 102,8 -1,5%Gold 4.186 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Gestiegene Kraftstoffkosten

Delta-Aktie in Rot: Airline senkt Gewinnziele wegen höherer Kerosinpreise

Delta-Aktie in Rot: Airline senkt Gewinnziele wegen höherer Kerosinpreise

Die US-Fluggesellschaft Delta Air Lines macht wegen gestiegener Kraftstoffkosten deutliche Abstriche bei ihrem Jahresausblick.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Delta Air Lines Inc.
73.07 EUR -0.43 EUR -0.59 %
Charts | News | Analysen

So dürfte am Ende ein um Sondereffekte bereinigter Gewinn je Aktie von 5,10 bis 5,60 US-Dollar übrigbleiben, teilte Delta am Freitag in Atlanta mit. Zuvor lag die anvisierte Spanne bei 6,50 bis 7,50 Dollar. Gleichwohl bleibe die Nachfrage hoch, hieß es von Delta-Chef Ed Bastian.

Werbung

Im Schlussquartal kalkuliert der Manager aber nun mit einem Kerosinpreis von 4,25 Dollar je Gallone (etwa 3,785 Liter), nachdem dieser im Vorquartal bei 3,61 Dollar lag und damit 60 Prozent höher als ein Jahr zuvor. 2026 seien daher insgesamt Mehrkosten von 6 Milliarden Dollar allein für Kraftstoff zu befürchten. Die Delta-Aktie fällt im vorbörslichen US-Handel an der NYSE zeitweise um 3,46 Prozent auf 79,30 US-Dollar.

Im dritten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich zwar um ein gutes Fünftel auf 20,2 Milliarden Dollar, vor allem weil Delta höhere Ticketpreise verlangte. Die Kosten zogen aber wegen der in Folge des Kriegs im Nahen Osten gestiegenen Ölpreise noch deutlich stärker an. Das Betriebsergebnis sank um 14 Prozent auf 1,5 Milliarden Dollar. Unterm Strich blieb mit 756 Millionen Euro nur gut die Hälfte an Gewinn übrig.

/men/mis

ATLANTA (dpa-AFX)

Bildquellen: Chris Parypa Photography / Shutterstock.com

Aktuelle Delta Air Lines Aktie News

Werbung

Delta Air Lines Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Delta Air Lines nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
30.09.19 Delta Air Lines Outperform Bernstein Research
11.07.19 Delta Air Lines Outperform Cowen and Company, LLC
10.07.19 Delta Air Lines In-line Imperial Capital
11.04.19 Delta Air Lines In-line Imperial Capital
03.04.19 Delta Air Lines In-line Imperial Capital

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.