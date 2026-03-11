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Gestiegene Kundenzahl

United Internet-Aktie fester: Umsatz klettert - weiteres Wachstum voraus

19.03.26 09:34 Uhr
United Internet-Aktie legt zu: Umsatzboom - Wachstum voraus! | finanzen.net

United Internet hat im vergangenen Jahr dank einer weiter gestiegenen Kundenzahl mehr umgesetzt und verdient.

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Belastet wurde das Ergebnis jedoch weiter von den Kosten für den Ausbau des Mobilfunknetzes bei der Tochter 1&1. Für das laufende Jahr zeigt sich das Management um Konzernchef und Großaktionär Ralph Dommermuth optimistisch.

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So soll der Umsatz auf 6,25 Milliarden Euro zulegen, wie United Internet am Donnerstag in Montabaur mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wird bei 1,45 Milliarden Euro gesehen. Analysten hatten beim Umsatz etwas weniger erwartet, das operative Ergebnis entspricht den Markterwartungen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr stieg der Umsatz um knapp zwei Prozent auf rund 6,1 Milliarden Euro. Darin enthalten ist nicht mehr der Umsatzbeitrag des im Oktober verkauften Geschäftsfeldes Energy. Das von der Tochter IONOS zum Verkauf gestellte Segment AdTech wurde als nicht-fortgeführter Geschäftsbereich ausgewiesen. Die Zahl der Kundenverträge erhöhte sich um 700.000 auf 29,72 Millionen.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich im Jahresvergleich um 2,4 Prozent auf rund 1,3 Milliarden Euro. Die darin enthaltenen Aufbaukosten für das 1&1-Mobilfunknetz lagen mit 265,3 Millionen Euro auf Vorjahresniveau.

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Neben den Netzausbaukosten belasteten auch gestiegene Abschreibungen, primär auf Investitionen in den Ausbau des Glasfasernetzes bei 1&1 Versatel sowie des 1&1 Mobilfunknetzes, das Ergebnis.

Unter dem Strich stieg der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen von 86 Cent im Vorjahr auf 1,23 Euro. Grund für den starken Anstieg seien hauptsächlich geringere Steueraufwendungen. An die Aktionäre soll für 2025 eine Dividende von 50 Cent je Aktie ausgeschüttet werden. Hauptprofiteur ist Unternehmenschef Dommermuth, der fast die Hälfte der Anteile hält.

Die ProCredit-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 3,21 Prozent schwächer bei 7,84 Euro.

/err/zb

MONTABAUR (dpa-AFX)

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