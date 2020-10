Coca-Cola stellt Zico Kokoswasser Ende 2020 ein

Außerdem erwägt der Getränkekonzern aus Atlanta, einige weniger populäre Versionen von Coca Cola und Diet Coke zu streichen. Einer Unternehmenssprecherin zufolge werde der Konzern seine Marken auf stark nachgefragte reduzieren.

Zu den Produkten, die jetzt überprüft werden, gehören Diet Coke Feisty Cherry; Coke Life, eine kalorienärmere Version der Cola, die mit Stevia gesüßt ist; und regionale amerikanische Sodamarken wie Northern Neck Ginger Ale und Delaware Punch, so eine mit der Angelegenheit vertraute Person.

Die Coca-Cola Co hatte im vergangenen Monat mitgeteilt, seine 500 Marken weltweit, die sie ganz oder teilweise besitzt, um mehr als die Hälfte reduzieren zu wollen. Die Pläne sind Teil einer umfassenderen Umstrukturierung, die durch die Coronavirus-Krise angestoßen wurde und Entlassungen und eine überarbeitete Marketingstrategie beinhaltet. Das Wall Street Journal hatte im Juli berichtet, dass Coca Cola plane, sein Odwalla-Saft- und Smoothie-Geschäft zu schließen.

Seit das Coronavirus im Frühjahr Lieferketten lahmlegte, haben die Anbieter von Erfrischungsgetränken, Kartoffelchips, Motorrädern und Toilettenpapier ihr Angebot vorübergehend eingeschränkt. Derzeit stellen Coca Cola und sein Abfüllnetzwerk immer noch weniger Getränkesorten her, um die Nachfrage nach den wichtigsten Marken zu befriedigen. Das hat dazu geführt, dass Produkte wie Coke Life, entkoffeinierte Diät-Cola, Fanta und Northern Neck Ginger Ale schwer zu finden sind.

Im laufenden Jahr stieg während der Ausbreitung des Coronavirus der Umsatz von Kokosnusswasser im US-Einzelhandel an. Nielsen-Daten zufolge, die von Coke zusammengestellt wurden betrug der Anstieg bis heute 4,4 Prozent. Doch bei der von Coca-Cola 2013 erworbenen Marke Zico stürzten im selben Zeitraum die Umsätze um 46 Prozent ab. Grund war der Unternehmenssprecherin zufolge, dass der Konzern sich stärker auf Produkte mit höherer Nachfrage wie Smartwater und Powerade fokussierte.

Zico war im vergangenen Jahr laut Euromonitor International die zweitgrößte Kokoswasser-Marke in den USA, mit etwa 20 Prozent des Einzelhandelsumsatzes. In diesem Jahr ist dem Konzern zufolge der Marktanteil auf 4 Prozent gesunken. Billigere Kokoswasser-Marken wie Goya und Handelsmarkenprodukte haben an Boden gewonnen.

Von Jennifer Maloney

NEW YORK (Dow Jones)

Bildquellen: Billion Photos / Shutterstock