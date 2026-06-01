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Gesundheitsämter bauen Personal auf

11.06.26 09:38 Uhr

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Gesundheitsämter in Deutschland bauen weiter Personal auf. Zum Jahresende 2025 arbeiteten in Deutschland 27.225 Personen in den Behörden, das waren 2,1 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt mitteilt.

Die Zahl der auf die volle tarifliche Arbeitszeit umgerechneten Beschäftigten lag Ende 2025 bei 22.110 und stieg gegenüber dem Vorjahr um 1,7 Prozent. Die Zahl sei stärker gewachsen als im Jahr 2024, erklärte das Bundesamt.

Der Zuwachs beim Personal mit unbefristeten Arbeitsverträgen war demnach geringer als im Jahr zuvor - der beim befristeten Personal dagegen höher. Ende 2025 hatten in den Gesundheitsämtern 25.305 Personen einen unbefristeten und 1.920 Personen einen befristeten Arbeitsvertrag.

Jeder fünfte Beschäftigte war den Angaben zufolge Arzt oder Ärztin. Ihr größter Arbeitsanteil war Kinder- und Jugendgesundheit (30 Prozent), gefolgt vom Bereich Begutachtung von Erwachsenen (18 Prozent)./isa/DP/stw