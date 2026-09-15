Gesundheitsexperten warnen vor Verkauf von Nikotinbeuteln

15.09.26 11:50 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesärztekammer und medizinische Fachgesellschaften warnen eindringlich vor einer Freigabe des Verkaufs von Nikotinbeuteln in Deutschland. "Das Verbot muss bestehen bleiben", heißt es in einem Appell eines Bündnisses, dem Ärzteverbände und weitere Organisationen angehören. Eine Aufhebung würde Verfügbarkeit und Sichtbarkeit der Produkte erhöhen und den Einstieg in den Nikotinkonsum erleichtern - besonders für Menschen, für die andere Tabak- und Nikotinprodukte bislang nicht attraktiv seien.

Werbung

"Obwohl Nikotinbeutel keinen Tabak enthalten, handelt es sich keineswegs um gesundheitlich unbedenkliche Produkte", heißt es in dem Appell. "Vielmehr ermöglichen sie die Aufnahme teilweise erheblicher Mengen des stark abhängig machenden Wirkstoffs Nikotin." Dieser könne insbesondere bei Kindern und Jugendlichen die Gehirnentwicklung beeinträchtigen.

Die kleinen Beutel ("Pouches") werden von Konsumenten unter die Oberlippe geschoben. Sie enthalten keinen Tabak, aber Aromen - etwa Menthol, Zimt oder Früchte. In Deutschland dürfen die Nikotinbeutel nicht in Geschäften verkauft werden. Die Tabakbranche macht sich für eine Verkaufsfreigabe stark./sam/DP/jha