Signify Health-Aktie +35%: Amazon offenbar an Übernahme von Signify Health interessiert - Amazon-Aktie unter Druck

Der weltgrößte Online-Einzelhändler zähle zu den Bietern für das Gesundheitsunternehmen Signify Health, berichtete die Zeitung "Wall Street Journal" (WSJ) am Sonntag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Weder Amazon noch Signify reagierten zunächst auf Anfragen von Reuters zur Stellungnahme. Der Anbieter häuslicher Gesundheitsdienste steht per Auktion zum Verkauf, die laut Bericht weit über acht Milliarden Dollar erzielen könnte. Anfang des Monats berichtete das Blatt, dass auch CVS Health Corp an Signify interessiert sei. Der Marktwert von Signify beträgt laut Refinitiv-Daten rund 4,97 Milliarden Dollar, basierend auf dem Schlusskurs der Aktie vom Freitag.

Die Amazon-Aktie verlor im Handel an der NASDAQ letztlich 3,62 Prozent auf 133,22 US-Dollar, während die Signify Health-Aktie an der NYSE um 32,08 Prozent höher bei 28,00 US-Dollar aus dem Handel ging.

Bangalore (Reuters)

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com, Twin Design / Shutterstock.com