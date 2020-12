Lockdown geht wohl in die Verlängerung - Impfkampagne rollt an

Berlin/Lichtenfels (Reuters) - Angesichts von mittlerweile mehr als 30.000 Corona-Toten in Deutschland wird eine Verlängerung des Lockdowns über Anfang Januar hinaus immer wahrscheinlicher.

"Ich rechne damit, dass wir zunächst am 5. Januar, wenn wir uns das nächste Mal treffen, das Ganze noch nicht genau beurteilen können und deswegen den Lockdown noch fortsetzen müssen", sagte Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) der Sendergruppe RTL/ntv am Montag. Saarlands Regierungschef Tobias Hans äußert sich ähnlich. Der Lockdown müsse aus seiner Sicht "auch Anfang Januar verlängert werden", so der CDU-Politiker. Kanzlerin Angela Merkel und die 16 Ministerpräsidenten hatten sich Mitte Dezember auf die Schließung der meisten Geschäfte bis zum 10. Januar verständigt.

Nun zeichnet sich noch vor der Jahreswende ab, dass die Corona-Krise Deutschland trotz der angelaufenen Impfkampagne noch länger im Bann halten wird. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn warb zugleich um Geduld. Eine Impfstoffproduktion sei hoch komplex und könne nicht beliebig in drei, vier Wochen hochgefahren werden. Die Bundesregierung tue gemeinsam mit den Herstellern Biontech und Pfizer alles, damit es zusätzliche Fertigungsstätten wie etwa im hessischen Marburg geben könne. "Ziel ist, noch im Februar/März dort auch Produktion möglich zu machen. Das würde die Menge enorm erhöhen", sagte Spahn im ZDF.

Es werde am Anfang nicht genügend Impfstoff für alle geben, bekräftigte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums. Sollten alle Impfstoffe eine Zulassung erhalten, würde Deutschland mit seinen 83,1 Millionen Einwohnern demnach 2021 insgesamt 300 Millionen Dosen erhalten. Die Verteilung von zunächst 200 Millionen Dosen des Vakzins von Biontech und Pfizer soll in der EU bis September abgeschlossen sein, erklärte ein Sprecher der EU-Kommission. Zudem liefen Gespräche über die Lieferung von 100 Millionen zusätzlicher Dosen, für die es in dem Vertrag zwischen der EU und den beiden Unternehmen eine Option gebe.

Für die deutsche Kampagne gegen das Coronavirus sollen noch bis Ende dieses Jahres 1,3 Millionen Impfstoffdosen von Biontech ausgeliefert werden. Laut Bundesgesundheitsministerium sollen es sukzessive im ersten Quartal elf bis 13 Millionen Dosen werden. Somit kämen pro Woche rund 670.000 Einheiten zusammen, wobei zwei Dosen pro Person benötigt werden. Weitere Kapazitäten könnte der Impfstoff des Herstellers Moderna bieten, der jedoch noch keine Zulassung hat.

PROBLEME MIT DER KÜHLKETTE

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Montag auf seiner Internetseite 10.976 neue Positiv-Tests (Vortag: 13.755) und 348 (356) weitere Todesfälle in Deutschland. Damit wurden hier inzwischen in mehr als 1,65 Millionen Fällen Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. 30.126 starben.

Die Impfstofftransporte, die beispielsweise bei Lieferungen aus dem Ausland von der Bundespolizei eskortiert werden, sind bislang laut dem Bundesinnenministerium ohne Behinderungen oder Zwischenfälle verlaufen. In Oberfranken werden unterdessen rund 1000 Corona-Impfdosen wegen Problemen mit der Kühlkette nicht genutzt. Obwohl das Pharmaunternehmen die Einheiten freigegeben habe, sei nach reiflicher Überlegung entschieden worden, die betroffene Charge nicht zu verimpfen, sagte der Vorsitzende des Bezirksverbands Oberfranken des Bayerischen Landkreistags, Christian Meißner, Reuters-TV: "Und zwar einfach deswegen, um das Vertrauen der Bevölkerung in die ganze Impfkampagne nicht zu gefährden." Am Sonntag waren Impfdosen in Kühlboxen angekommen, deren Temperatur einem Kontrollinstrument zufolge zeitweise über den erforderlichen acht Grad Celsius gelegen hatte. Deshalb hätten Zweifel bestanden, ob die Kühlkette jederzeit eingehalten worden sei.

In Deutschland und zahlreichen anderen EU-Ländern hatten am Sonntag die Massenimpfungen gegen das Coronavirus begonnen. Als erstes rückten mobile Teams in Alten- und Pflegeheimen an, um den Impfstoff zu spritzen. In einem zweiten Schritt sind die über 80-Jährigen an der Reihe. Laut Statistischem Bundesamt gehörten im Jahr 2019 bundesweit rund 5,7 Millionen Menschen zur Altersgruppe ab 80 Jahren, das waren 6,8 Prozent der Gesamtbevölkerung.