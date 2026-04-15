DAX24.388 +0,5%Est505.959 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,02 +2,5%Nas24.260 -0,6%Bitcoin66.405 +2,2%Euro1,1747 ±0,0%Öl97,47 -1,6%Gold4.764 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Plug Power A1JA81 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Trump erklärt Waffenruhe für verlängert -- DroneShield mit Rekordstart in Geschäftsjahr 2026 -- NEL, Deutsche Telekom, T-Mobile US im Fokus
Top News
Ausblick: American Airlines legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor Ausblick: American Airlines legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Interactive Brokers feiert Rekordquartal und rüstet sich mit Prognosemärkten für die US-Wahlen! Interactive Brokers feiert Rekordquartal und rüstet sich mit Prognosemärkten für die US-Wahlen!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Gesundheitsprodukte schieben Danone zum Jahresstart an

22.04.26 09:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Danone S.A.
67,52 EUR 0,08 EUR 0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

PARIS (dpa-AFX) - Der Lebensmittelkonzern Danone hat zum Jahresstart den Rückruf von Babymilch und die negativen Folgen des Iran-Kriegs gut weggesteckt. Der Umsatz sank zwar belastet durch einen starken Euro um zwei Prozent auf gut 6,7 Milliarden Euro. Auf vergleichbarer Basis ergab sich aber dank gestiegener Verkaufsmengen und höherer Preise ein Plus von 2,7 Prozent, wie der Hersteller am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten mit etwas weniger Zuwachs gerechnet.

Regional betrachtet gaben vor allem gute Geschäfte in der Asien-Pazifik-Region den Franzosen Rückenwind. In China griffen die Verbraucher vor allem nach Spezialnahrung, und in Japan liefen milch- und pflanzenbasierte Produkte des Konzerns besonders gut. Besser als im Vorjahr lief es auch in der Region Americas, wobei das US-Geschäft langsam wieder an Dynamik gewinne, hieß es. In Europa lagen die vergleichbaren Umsätze leicht über dem Vorjahr.

Der Jahresstart habe bewiesen, wie stark und relevant insbesondere das auf Gesundheitsprodukte ausgerichtete Portfolio bei Danone inzwischen sei, sagte Konzernchef Antoine de Saint-Affrique laut Mitteilung. Weltweit hätten Proteinprodukte wie Skyr und Kefir, aber auch Wasser wie Evian und Mizone und Lebensmittel mit Gesundheitswirkung ganz oben in der Gunst der Kunden gestanden.

Der Manager hat Danone in den vergangenen Jahren kräftig umgebaut. Dabei trennten sich die Franzosen von schwächeren Geschäftsbereichen und investierten verstärkt in wachstumsstarke Segmente wie proteinreiche Produkte sowie nährstoffangereicherte Spezialnahrung für ältere und kranke Menschen.

Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der Danone-Lenker. Für 2026 steht damit weiter ein vergleichbares Umsatzplus von 3 bis 5 Prozent auf der Agenda./tav/err/stk

Nachrichten zu Danone S.A.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Danone S.A.

DatumRatingAnalyst
21.04.2026Danone OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.04.2026Danone OverweightBarclays Capital
15.04.2026Danone BuyJefferies & Company Inc.
09.04.2026Danone BuyUBS AG
07.04.2026Danone SellDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.04.2026Danone OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.04.2026Danone OverweightBarclays Capital
15.04.2026Danone BuyJefferies & Company Inc.
09.04.2026Danone BuyUBS AG
07.04.2026Danone BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
18.03.2026Danone Sector PerformRBC Capital Markets
27.02.2026Danone HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.02.2026Danone Sector PerformRBC Capital Markets
20.02.2026Danone Sector PerformRBC Capital Markets
19.01.2026Danone HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.04.2026Danone SellDeutsche Bank AG
23.02.2026Danone SellDeutsche Bank AG
04.02.2026Danone SellDeutsche Bank AG
26.01.2026Danone SellDeutsche Bank AG
20.01.2026Danone SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Danone S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen