DroneShield-Aktie weiter im Rückwärtsgang: Fidelity baut auf, während Shortseller Rekorde jagen

Geteilte Ansichten

24.07.26 09:19 Uhr

Während ein Vermögensriese seinen Einsatz bei DroneShield erhöht, wetten so viele Investoren wie nie zuvor auf einen weiteren Kursverfall.

FMR erhöht den DroneShield-Anteil auf 9,93 Prozent

Jefferies kappt das Kursziel zum zweiten Mal in sieben Wochen

Shortquote auf Rekordhoch

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Der US-Vermögensverwalter FMR LLC, zu dem mehrere Fidelity-Fondsgesellschaften gehören, hat seinen Anteil an der DroneShield-Aktie einer am 20. Juli 2026 bei der australischen Börsenaufsicht ASIC eingereichten Form-604-Mitteilung zufolge von 8,84 auf 9,93 Prozent ausgebaut. Der Zukauf trifft auf eine Rekord-Shortquote und wirft die Frage auf, wessen Einschätzung sich am Ende durchsetzt.

FMR erhöht Einsatz bei DroneShield trotz Kursverfalls

Laut der Mitteilung erwarb FMR zwischen dem 24. März und dem 16. Juli 2026 rund 10,1 Millionen zusätzliche Aktien, zu Preisen zwischen 2,23 und 4,63 australischen Dollar je Stück. Die weite Preisspanne zeigt, wie volatil das Papier in den vergangenen Monaten gehandelt wurde. Zuletzt schloss die DroneShield-Aktie am Donnerstag in Sydney mit einem Minus von 7,69 Prozent bei 2,04 AUD. Seit Jahresbeginn ging es für den Anteilsschein bereits um 33,77 Prozent abwärts.

Gehalten werden die Anteile an dem australischen Drohnenabwehr-Spezialist über mehrere Fidelity-Investmentgesellschaften, darunter Fidelity Management & Research sowie FIAM. Für einen Vermögensverwalter dieser Größenordnung liest sich der Zukauf als Wette auf die langfristige Substanz des Anti-Drohnen-Geschäfts, nicht auf den aktuellen Kurstrend.

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JPMorgans Rückkehr als Großaktionär sagt weniger aus

Auch JPMorgan überschritt zuletzt erneut die Meldeschwelle von 5 Prozent der Stimmrechte, mit rund 47,6 Millionen Aktien und einem Anteil von 5,15 Prozent. Der Blick in die Aufschlüsselung relativiert jedoch den ersten Eindruck: Mehr als die Hälfte der Position verwaltet die Bank als Verleiher im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften, mit denen typischerweise Leerverkäufe erst ermöglicht werden. Bereits im März und April hatte JPMorgan ein nahezu identisches Muster aus Ein- und Ausstieg gezeigt. Anders als bei FMR steckt hinter der Schwellenüberschreitung damit kein erkennbares Bekenntnis zum Unternehmen.

Shortquote auf Rekordniveau, Analysten bleiben gespalten

Daneben sind aber auch Leerverkäufer bei DroneShield weiterhin sehr aktiv: Die Shortquote kletterte laut Daten der ASIC kürzlich binnen einer Woche von rund 11,9 auf 12,8 Prozent des Streubesitzes und markierte damit ein Rekordniveau für den Titel. Allein am gestrigen Donnerstag wurden laut Trading Treff 7,01 Millionen DroneShield-Aktien leerverkauft.

Auch Analysten werden zunhmend skeptisch. So hat Jefferies sein Kursziel für den Anteilsschein Ende vergangener Woche zum zweiten Mal binnen sieben Wochen gesenkt, von 2,80 auf 2,05 australische Dollar, und die Umsatzschätzungen für die kommenden Geschäftsjahre um rund 9 Prozent gekappt. Zwar halten beispielsweise die Analysten von Bell Potter bislang an ihrem Kaufrating mit Kursziel 4,80 australische Dollar fest, allerdings stammt diese Einschätzung bereits aus dem April.

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Halbjahreszahlen als nächster Prüfstein

Ob sich das Bild zugunsten der institutionellen Käufer oder der Shortseller dreht, dürfte sich frühestens an den Halbjahreszahlen zeigen, für deren Vorlage DroneShield allerdings noch kein Datum bekanntgab. Mehr Klarheit zum Auftragsbestand und zum Anteil wiederkehrender Umsätze könnte dem skeptischen Lager Argumente nehmen, oder sie bestätigen.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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