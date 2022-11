Getreideabkommen ohne Erweiterung verlängert

Die Inflation in Deutschland ist auf dem höchsten Stand seit 1951. Wie Sie Ihr Geld nun investieren können, um Ihre Renditechancen zu erhöhen und die Inflation zu schlagen, erfahren Sie im Online-Seminar heute Abend!

Heute im Fokus

Konsolidierungsmodus: DAX schwächer -- Dow im Minus -- Siemens rechnet mit steigenden Gewinnen -- NVIDIA mit Gewinn- und Umsatzeinbruch -- MTU, thyssenkrupp, BioNTech, MorphoSys im Fokus

Conti sieht sich dank Preiserhöhungen auf Kurs. VW-Chef Blume will "Trinity"-Werk offenbar nicht mehr bauen. EZB könnte Zinserhöhungstempo im Dezember offenbar drosseln - Erhöhung um 50 Basispunkte erwartet.CTS Eventim steigert Nettogewinn um ein Vielfaches. Allianz-Chef Bäte sieht in Vermögensverwaltung in China hohes Potenzial. TUI-Chef Ebel sieht Rettungspaket für den Bund als erfolgreiches Geschäft.