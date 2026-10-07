RENK-Aktie im Fokus: Patria bestellt Getriebe für TRACKX-Familie nach

Getriebe für Serienstart

07.10.26 13:01 Uhr

Der Antriebsspezialist aus Augsburg sichert sich bei Patria einen Folgeauftrag über 30 Millionen Euro, Lieferungen sollen schon 2027 starten.

• Die Bestellung markiert den Übergang der Plattform von der Vorserie in die Serienproduktion, was RENK als strategisch wichtigen Schritt für zukünftige Umsätze und die Position als Getriebelieferant für Militärfahrzeuge sieht.

• Finnland und Schweden haben die Beschaffung der ersten Fahrzeuge gestartet, wobei Finnland bereits Bestellungen inklusive Unterstützung aufgibt und Schweden die Fahrzeuge zunächst für Tests nutzt.

• Patria erhält einen Folgeauftrag für die TRACKX-Fahrzeugfamilie von RENK im Wert von 30 Millionen Euro, mit Lieferbeginn 2027, wobei die Stückzahl offen bleibt.

Patria setzt bei der Kettenfahrzeugfamilie weiter auf Getriebe aus Augsburg

Finnland und Schweden haben die Beschaffung der ersten Fahrzeuge angestoßen

Die Stückzahl der bestellten Getriebe bleibt offen

Werbung

Die RENK Group, Hersteller von Antriebslösungen für Militärfahrzeuge, Marine und Industrie, hat von Patria einen Folgeauftrag für die TRACKX-Fahrzeugfamilie erhalten. Der Auftrag über HSWL 076-Getriebe ist 30 Millionen Euro schwer, die Lieferungen sollen 2027 beginnen. Er knüpft an eine erste Vorserienlieferung an.

Via XETRA verliert die RENK-Aktie zeitweise 3,65 Prozent auf 34,87 Euro.

Folgeauftrag mit Lieferstart 2027

Die neue Bestellung sei laut gestriger Pressemitteilung "deutlich umfassender" als die erste. Die Stückzahl und die Aufteilung des Auftragswerts nennt das Unternehmen nicht.

Werbung

Michael Masur, CEO Vehicle Mobility Solutions bei RENK, bezeichne die angekündigten Fahrzeugbeschaffungen durch Finnland und Schweden als wichtigen Schritt auf dem Weg von TRACKX in die Serie. RENK habe die Fahrzeugfamilie in Entwicklung, Erprobung und Vorserie begleitet und setze die Zusammenarbeit fort.

Finnland und Schweden als Abnehmer

Patria hatte am Mittwoch letzter Woche mitgeteilt, dass Finnland und Schweden die Beschaffung der ersten TRACKX-Fahrzeuge eingeleitet haben. Finnland bestellt Fahrzeuge samt Unterstützung und unterzeichnete zusätzlich eine Absichtserklärung über mögliche Serienlieferungen. Schweden beschafft die Fahrzeuge zunächst für Test- und Evaluierungszwecke.

Nach der Auslieferung ab 2027 planen beide Länder nationale Feldversuche, teils auch gemeinsame Tests. Patria baut laut dem Fachportal ESUT die Produktionskapazitäten aus, um weitere Kundenstaaten zu beliefern.

Werbung

Das HSWL 076 und die RENK-Zahlen

Das HSWL 076 ist für leichte Kettenfahrzeuge von 10 bis 20 Tonnen ausgelegt und wiegt rund 700 Kilogramm. Es bündelt Lenk-, Brems- und Antriebsfunktionen in einer digital gesteuerten Architektur, die laut RENK Fernsteuerung, Platooning und künftige autonome Fähigkeiten ermöglicht. Im Juni stellten RENK und Patria auf der Eurosatory gemeinsam ein Konzept für ein schweres unbemanntes Bodenfahrzeug vor.

Im Konzern lag der Auftragsbestand zur Jahresmitte bei 7,4 Milliarden Euro. Im ersten Halbjahr stieg der Auftragseingang um 29,7 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro, das bereinigte EBIT legte um 10,1 Prozent auf 98,2 Millionen Euro zu. Die Jahresprognose mit einem Umsatz über 1,5 Milliarden Euro bestätigte RENK.

Unter den Analysten steht der Konsens bei Strong Buy mit einem mittleren Kursziel von 61,67 Euro. Ende September vergab Berenberg ein Buy-Rating mit einem Kursziel von 72 Euro; JPMorgan sagte Buy bei einem Kursziel von 62 Euro.

Einordnung für RENK-Anleger

Finanziell fällt der Auftrag für RENK kaum ins Gewicht. Die 30 Millionen Euro entsprechen gut zwei Prozent des Konzernumsatzes von rund 1,4 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2025. Da die Auslieferungen erst 2027 beginnen, wirkt sich die Bestellung zudem nicht auf die Zahlen des laufenden Jahres aus. Eine Neubewertung der Aktie lässt sich aus der Meldung allein daher kaum ableiten.

Interessanter ist die strategische Seite. Mit den ersten Beschaffungen durch Finnland und Schweden wechselt die TRACKX-Plattform von der Vorserie in die Serienfertigung. RENK ist damit früh als Getriebelieferant gesetzt. Gelingt es Patria, weitere Länder für die Fahrzeugfamilie zu gewinnen, könnten Folgeaufträge über Jahre hinweg wiederkehrende Umsätze bringen. Hinzu kommt die Zusammenarbeit bei unbemannten Bodenfahrzeugen, einem Feld, das in den Verteidigungsbudgets an Bedeutung gewinnt. Auch dieses Potenzial ist jedoch noch nicht in konkreten Aufträgen abgebildet.

Für Anleger ist die Meldung daher eher ein Baustein, der die bestehende Wachstumserzählung stützt, als ein eigenständiger Kurstreiber. Ausschlaggebend für die weitere Entwicklung der Aktie dürften der gesamte Auftragseingang, die Margenentwicklung und die Frage sein, wie viel vom erwarteten Rüstungswachstum bereits im Kurs eingepreist ist. Wer bereits investiert ist, findet in der Nachricht eine Bestätigung des Geschäftsmodells, aber keinen zwingenden Grund für einen Kauf oder Verkauf. Wer über einen Einstieg nachdenkt, sollte die Bewertung und die nächsten Quartalszahlen stärker gewichten als einzelne Auftragsmeldungen dieser Größenordnung.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.