gettex: BASF setzt Rotstift an - mit Discountzertifikaten dennoch profitieren

Im vergangenen Jahr verzeichnet BASF einen deutlichen Ergebniseinbruch. Die Gründe wirken zudem auch weiterhin nach, das Dax-Unternehmen tritt nun auf die Kostenbremse und baut Tausende Jobs ab.

Wie BASF mitteilte, sollten weltweit 2.600 Stellen wegfallen. Rund 700 Jobs sollten demnach im Verbund am Standort Ludwigshafen abgebaut werden, wovon vor allem die Produktion betroffen sei. "Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir für die meisten der in der Produktion betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in anderen Betrieben Beschäftigung anbieten können", erklärte Konzernchef Martin Brudermüller.

Hohe Energiekosten belasten

Eigenen Angaben zufolge musste BASF 2022 Energiemehrkosten von 3,2 Milliarden Euro verkraften. Das Ergebnis brach daraufhin ein. Von einem weiteren deutlichen Rückgang geht das Unternehmen auch im laufenden Jahr aus: Beim bereinigten operativen Ergebnis rechne man mit 4,8 Milliarden bis 5,4 Milliarden Euro. Das entspricht einem weiteren Einbruch von bis zu 30 Prozent.

Die BASF-Aktie ist mit einem Plus von 3 Prozent einer der schwächsten DAX-Aktien 2023. Seit einem Jahr hat die Aktie sogar knapp 20 Prozent verloren und tendiert seit Monaten seitwärts. Mit Zertifikaten können Anleger von einer solchen Kursentwicklung einfach profitieren. Das heißt, im Gegensatz zu einem Aktienkauf müssen die Kurse nicht steigen, um einen attraktiven Gewinn zu erzielen, etwa mit Discountzertifikaten.

BASF mit 37-Prozentchance

Das BASF-Discountzertifikat mit der WKN HB42JH mit einer Laufzeit bis zum Juni dieses Jahres zum Beispiel bietet eine Rendite von 10,6 Prozent (36 Prozent p.a.), wenn am Laufzeitende der Cap nicht unterschritten wird. Der Cap ist der Höchstauszahlungsbetrag, den ein Discountzertifikat gewährt. In diesem Fall liegt der Cap bei 50 Euro und es reicht, wenn die BASF-Aktie nur leicht um 0,85 Euro bis zum Juni steigt, um die oben beschriebene Maximalrendite von knapp 11 Prozent zu erzielen. Aktuell notiert die Aktie etwa bei 49,15 Euro. Die Renditechance ergibt sich aus dem Discount oder Rabatt, den ein Discountzertifikat gegenüber einem direkten Aktienkauf ermöglicht. In diesem Fall beträgt der Discount 8 Prozent. Das heißt das Discountzertifikat ist 8 Prozent günstiger als die Aktie selber.

Defensive und Offensive

Je nach Auswahl des Caps kann ein Discountzertifikat offensiver oder defensiver ausgestaltet werden, weshalb Discountzertifikate häufig als Taschenmesser der Geldanlage bezeichnet werden. Ein Beispiel für ein defensiveres Papier ist die WKN TT9013, die ebenfalls bis Juni 2023 läuft und einen Cap bei 46 Euro hat. Hier besteht die Renditechance bei 5,9 Prozent (20,2 Prozent p.a.), wenn bei Fälligkeit die Marke von 46 Euro nicht unterschritten wird. Das heißt, in diesem Fall darf die BASF-Aktie sogar noch etwas mehr als 6 Prozent fallen, um das Maximum herauszuholen. Da der Cap aktuell unter dem aktuellen Kurs liegt, ist die Wahrscheinlichkeit dafür größer als im ersten Fall, wo der Cap bei 50 Euro lag. Dafür ist die Rendite geringer. Anleger müssen also zwischen Renditechance und Kurserwartung abwägen, wobei Discountzertifikate viele unterschiedliche Chance-Risikoprofile ermöglichen.

Eine offensive Variante eines Discountzertifikats ist das Papier mit der WKN GH7LDK. Es läuft ebenfalls bis Juni 2023 und hat einen Cap bei 54 Euro. Um die Maximalrendite von 17,6 Prozent (60 Prozent p.a.) zu erzielen, muss der Aktienkurs allerdings noch um rund 10 Prozent zulegen. Der hohen Renditechance steht ein moderater Discount von 6,5 Prozent gegenüber.

Fazit: Anleger haben bei dem breiten Angebot an Discountzertifikaten viele verschiedene Möglichkeiten, um ein Papier auszuwählen, das genau auf das gewünschte Chance-Risikoprofil passt. Grundsätzlich bietet ein Discountzertifikat eine höhere Renditechance in einem seitwärts oder leicht auf- oder abwärts gerichteten Trend als die Aktie selbst. Dafür ist die Gewinnchance auf den Cap begrenzt. Bei fallenden Kursen schneidet das Discountzertifikat aufgrund des Discounts immer besser ab als die zugrundeliegende Aktie.

