Getty Copper legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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Getty Copper hat am 27.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 CAD gegenüber -0,010 CAD im Vorjahresquartal verkündet.
Redaktion Finanzen.net
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