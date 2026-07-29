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Gewährleistungsfall

AUMOVIO-Aktie dennoch weit im Plus: Jahresprognose nach Vergleich mit BMW gesenkt

AUMOVIO-Aktie dennoch weit im Plus: Jahresprognose nach Vergleich mit BMW gesenkt

AUMOVIO und BMW haben eine juristische Auseinandersetzung über einen zurückliegenden Gewährleistungsfall im Zusammenhang mit einem integrierten Bremssystem durch einen Vergleich beigelegt und sich zugleich auf eine Stärkung ihrer Geschäftsbeziehungen verständigt.

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Wie der im MDAX notierte Autozulieferer mitteilte, belasten die bilanziellen Auswirkungen des Vergleichs jedoch das Ergebnis des zweiten Quartals 2026 und machen eine entsprechende Anpassung der Jahresprognose notwendig.

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AUMOVIO wird BMW nach eigenen Angaben im Rahmen der Gesamteinigung 350 Millionen Euro zahlen, aufgeteilt in zwei Teilzahlungen im dritten und vierten Quartal 2026. Dafür hat AUMOVIO bislang eine Rückstellung von 54 Millionen Euro gebildet.

Nach vorläufigen Berechnungen beläuft sich der bereinigte Umsatz im zweiten Quartal auf 4,244 Milliarden Euro, das bereinigte EBIT auf voraussichtlich 50 Millionen und die bereinigte EBIT-Marge auf 1,2 Prozent. Ohne die Auswirkungen des Vergleichs hätte sich der bereinigte Umsatz im zweiten Quartal auf 4,307 Milliarden Euro belaufen, das bereinigte EBIT auf 152 Millionen Euro, und die entsprechende Marge auf 3,5 Prozent. Die aktuellen Markterwartungen lauten laut AUMOVIO auf einen bereinigten Umsatz von 4,413 Milliarden Euro, ein bereinigtes EBIT von 137 Millionen und eine bereinigte EBIT-Marge von 3,1 Prozent.

Die endgültigen Zweitquartalszahlen legt AUMOVIO am 6. August vor.

Für das Gesamtjahr 2026 plant das Unternehmen nun mit einer bereinigten EBIT-Marge von 3,0 bis 4,0 Prozent anstelle der bislang erwarteten 3,5 bis 5,0 Prozent. Beim bereinigten Umsatz werden nun 17,0 bis 17,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt nach bislang 17,0 bis 18,5 Milliarden. Den normalisierten freien Cashflow sieht AUMOVIO nun bei 500 bis 700 Millionen Euro, und nicht mehr zwischen 500 und 800 Millionen.

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AUMOVIO ist den weiteren Angaben zufolge zudem mit BMW übereingekommen, die gemeinsame Technologiepartnerschaft auszuweiten und langfristig zusammenzuarbeiten. Dies umfasse auch die Erteilung neuer Aufträge durch BMW in einem Volumen von über 1 Milliarde Euro.

Die AUMOVIO-Aktie notiert im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 8,63 Prozent höher bei 40,30 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: AUMOVIO SE

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