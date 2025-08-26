DAX24.169 +0,1%ESt505.397 +0,3%Top 10 Crypto15,85 +1,3%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.423 -0,7%Euro1,1611 -0,3%Öl67,01 -0,4%Gold3.375 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y PUMA 696960 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 BASF BASF11 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX startet mit freundlicher Tendenz -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Aroundtown im 1. Halbjahr mit Gewinn -- Netflix, SFC Energy, HHLA im Fokus
Top News
Goldman Sachs stuft ab: Deutsche Bank- und Commerzbank-Aktien geraten unter Druck Goldman Sachs stuft ab: Deutsche Bank- und Commerzbank-Aktien geraten unter Druck
Aroundtown-Aktie dennoch unter Druck: Aroundtown schreibt Gewinn und bestätigt Jahresziele Aroundtown-Aktie dennoch unter Druck: Aroundtown schreibt Gewinn und bestätigt Jahresziele
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown bekommt neuen Finanzvorstand

27.08.25 09:28 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Aroundtown SA
3,28 EUR -0,19 EUR -5,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Beim Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown (Aroundtown SA) gibt es einen Vorstandswechsel. Ben David trete nach 17 Jahren als Finanzchef zurück, teilte der Immobilienkonzern am Mittwoch im Zuge der Vorlage von Halbjahreszahlen mit. Sein Nachfolger werde Jonas Tintelnot, der bereits seit drei Jahren Davids Stellvertreter sei. Die Veränderung im Vorstand sei Teil eines geordneten Führungswechsels und werde bis Ende des Jahres wirksam. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, soll David vorerst als Berater tätig bleiben./mne/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aroundtown Property

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aroundtown Property

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Aroundtown SA

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Aroundtown SA

DatumRatingAnalyst
09:31Aroundtown SA HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:51Aroundtown SA AddBaader Bank
13.08.2025Aroundtown SA BuyWarburg Research
17.07.2025Aroundtown SA NeutralUBS AG
30.06.2025Aroundtown SA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:51Aroundtown SA AddBaader Bank
13.08.2025Aroundtown SA BuyWarburg Research
26.06.2025Aroundtown SA BuyWarburg Research
28.05.2025Aroundtown SA BuyWarburg Research
28.05.2025Aroundtown SA AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
09:31Aroundtown SA HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.07.2025Aroundtown SA NeutralUBS AG
30.06.2025Aroundtown SA HoldDeutsche Bank AG
28.05.2025Aroundtown SA NeutralUBS AG
28.05.2025Aroundtown SA HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
28.05.2025Aroundtown SA UnderperformJefferies & Company Inc.
26.03.2025Aroundtown SA UnderperformJefferies & Company Inc.
10.02.2025Aroundtown SA UnderperformJefferies & Company Inc.
07.01.2025Aroundtown SA UnderperformJefferies & Company Inc.
27.11.2024Aroundtown SA UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Aroundtown SA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen