Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown bekommt neuen Finanzvorstand

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Beim Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown ( Aroundtown SA ) gibt es einen Vorstandswechsel. Ben David trete nach 17 Jahren als Finanzchef zurück, teilte der Immobilienkonzern am Mittwoch im Zuge der Vorlage von Halbjahreszahlen mit. Sein Nachfolger werde Jonas Tintelnot, der bereits seit drei Jahren Davids Stellvertreter sei. Die Veränderung im Vorstand sei Teil eines geordneten Führungswechsels und werde bis Ende des Jahres wirksam. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, soll David vorerst als Berater tätig bleiben./mne/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aroundtown Property

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aroundtown Property

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung