Gewerkschaft der Polizei: Klare Corona-Maßnahmen erleichtern Arbeit

BERLIN (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft der Polizei hat die verschärften Corona-Regeln begrüßt. "Es ist nicht mehr die Zeit, Schlupflöcher zu suchen", sagte der stellvertretende Bundesvorsitzende Jörg Radek der Deutschen Presse-Agentur.

Die Polizei werde wie bisher auch stärker auf öffentlichen Plätzen und an "neuralgischen Punkten"" präsent sein, sagte Radek. "Die klaren Maßnahmen erleichtern uns dabei eher die Arbeit. Ein Alkoholverbot in Städten reduziert die Wahrscheinlichkeit von Ansammlungen in der Öffentlichkeit. Das Verkaufsverbot für Pyrotechnik entspannt die Situation zu Silvester."

Mit Blick auf die Infektionsgefahr gelte seine Sorge eher der Absicherung möglicher "Querdenker"-Kundgebungen als den Kontrollen privater Haushalte, sagte Radek. Mit der Novelle des Infektionsschutzgesetzes könnten solche Kundgebungen zudem besser rechtssicher verboten werden./hrz/DP/nas