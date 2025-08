Gewerkschaft: Neuer Streik bei Dönerfabrik

MURR (dpa-AFX) - Nach einer kurzen Verschnaufpause beteiligen sich Beschäftigte beim Dönerspieß-Hersteller Birtat seit den Morgenstunden nach Angaben der Gewerkschaft wieder an einem Streik. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hatte zuvor noch angekündigt, vorerst auf Streiks verzichten zu wollen - in der Annahme, dass am Donnerstag über einen Tarifvertrag verhandelt werden soll.

Mit dem Arbeitskampf reagiere die Gewerkschaft bei der Dönerfabrik im schwäbischen Murr bei Ludwigsburg auf Äußerungen des Unternehmens. Demnach will Birtat bei einem für diesen Donnerstag geplanten Gespräch doch nicht konkret über einen Tarifvertrag verhandeln.

NGG: Arbeitgeber hat unser Vertrauen verspielt

"Mit dieser Vorgehensweise hat der Arbeitgeber unser Vertrauen verspielt. Daraus ziehen wir jetzt die Konsequenzen", teilte NGG-Verhandlungsführerin Magdalena Krüger mit. Am Vormittag soll es zudem eine Kundgebung geben, auf der unter anderem auch DGB-Landeschef Kai Burmeister erwartet werde, teilte die NGG mit./rwi/DP/jha