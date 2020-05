Gewerkschaft - Renault will weltweit 15.000 Stellen abbauen

Paris (Reuters) - Renault will in der Corona-Krise nach Angaben einer Gewerkschaft weltweit 15.000 Stellen abbauen.

Der gebeutelte französische Autobauer wolle am Feitag einen Plan zur Umstrukturierung vorstellen, sagte ein Vertreter der CFDT-Gewerkschaft dem TV-Sender BFM am Donnerstag. Allein Frankreich sei mit 4500 Arbeitsplätzen betroffen, die größtenteils über freiwillige Abfindungs- und Rentenprogramme abgebaut werden sollten. 2019 arbeiteten 48.500 Beschäftigte in Frankreich für das Unternehmen. Renault bekommt angesichts der Corona-Krise eine sinkende Nachfrage nach Fahrzeugen zu spüren. Zudem will der Pkw-Hersteller Kosten senken, um seine Profitabilität zu erhöhen.