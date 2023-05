Gewerkschaft ruft zu Bahn-Streik ab Sonntagabend auf

FRANKFURT (Dow Jones)--Bei der Deutschen Bahn steht mit Beginn der kommenden Woche erneut ein Streik an. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) ruft angesichts der stockenden Tarifgespräche ihre Mitglieder zum dritten Warnstreik auf. Der Druck müsse erhöht werden, es werde massive Auswirkungen geben, so die EVG-Tarifvorstände Cosima Ingenschay in einem Mediengespräch. Die Arbeit soll flächendeckend in der Zeit von Sonntagabend 22 Uhr bis Dienstagnacht 00 Uhr niedergelegt werden.

Die EVG befindet sich in Tarifverhandlungen mit der Bahn sowie vielen weiteren kleineren Bahn- und Verkehrsunternehmen. Sie fordert bei einer Laufzeit von einem Jahr Lohnerhöhungen von insgesamt 12 Prozent, mindestens aber 650 Euro als "soziale Komponente".

